Renault Twingo E-Tech Electric: la rivoluzione della city car

Contrariamente a quanto si possa pensare, il segmento A non è affatto destinato a scomparire. Gli automobilisti europei continuano a cercare auto compatte, economiche e pratiche, ideali per la vita urbana o come seconda vettura di famiglia. A mancare non è dunque la domanda, ma l’offerta: molti costruttori hanno infatti abbandonato la partita, scoraggiati dalla difficoltà di conciliare prezzi accessibili, normative sempre più stringenti e nuove esigenze dei clienti.

Renault, invece, ha scelto di andare controcorrente. Forte della sua lunga tradizione nelle city car, la casa francese rilancia una delle sue icone più amate: la nuova Renault Twingo E-Tech Electric, destinata a ridefinire gli standard del segmento A e a rendere la mobilità elettrica finalmente alla portata di tutti.

La nuova Twingo nasce con un obiettivo chiaro: rivisitare in chiave moderna il DNA dell’originale del 1993. Il suo design, inconfondibile e immediatamente riconoscibile, si unisce a un’abitabilità sorprendente per le dimensioni compatte. L’interno è stato pensato per offrire massima modularità: cinque porte, due sedili posteriori separati e scorrevoli di serie in tutte le versioni, e lo schienale del sedile anteriore reclinabile per ottenere un pianale completamente piatto. Renault riesce così a proporre uno spazio flessibile e funzionale, qualità rara in questa fascia di mercato.

Con la Twingo E-Tech Electric, Renault punta a democratizzare l’auto elettrica. Il modello adotta una batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da autonomia fino a 263 km nel ciclo WLTP, abbinata a un motore da 60 kW leggero e reattivo, perfetto per la guida urbana e periurbana. La funzione One Pedal, che consente di gestire accelerazione e frenata con un solo pedale, semplifica ulteriormente la guida nel traffico cittadino.

Non mancano le tecnologie tipiche dei segmenti superiori, come i più recenti sistemi di assistenza alla guida e il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, una vera novità per questa categoria. L’obiettivo è chiaro: rendere l’esperienza elettrica più intuitiva e piacevole per tutti.

Uno dei punti di forza del nuovo modello è senza dubbio il prezzo. La Renault Twingo E-Tech Electric sarà proposta a un prezzo di lancio di 20.000 euro (incentivi esclusi), con la promessa di restare conveniente anche nelle versioni più accessoriate. In Italia, grazie ai vantaggi per i clienti RPASS e agli incentivi statali, il prezzo potrà scendere fino a 9.900 euro.

La vettura sarà prodotta nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia, a conferma dell’impegno del Gruppo Renault nel mantenere una filiera europea competitiva e sostenibile.

Con la nuova Twingo E-Tech Electric, Renault non solo rilancia un nome iconico, ma inaugura una nuova era per le auto urbane: più pratiche, più tecnologiche e soprattutto più accessibili. Il marchio francese dimostra così che il segmento A può ancora essere terreno di innovazione e crescita, offrendo una risposta concreta alle esigenze di mobilità quotidiana degli europei.

La Twingo elettrica sarà ordinabile nel 2025 e promette di portare una ventata di ottimismo e modernità nelle città, restando fedele allo spirito pionieristico che ha reso la Twingo una leggenda.

Renault Twingo E-Tech Electric: il futuro dell’auto urbana è tornato, più intelligente, sostenibile e accessibile che mai.

