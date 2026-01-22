Retromobile 2026: Renault celebra Clio, regina di sei generazioni

Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026, Renault sarà protagonista a Retromobile, il celebre salone parigino dedicato alle auto d’epoca, per celebrare una delle sue icone più amate: la Renault Clio. Il marchio francese, fedele al proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio storico, presenterà Cliorama, una retrospettiva unica dedicata a tutte e sei le generazioni della compatta più famosa di Francia.

Clio, auto più venduta in Francia nel 2025, diventa il centro di un racconto che attraversa epoche, tendenze e innovazioni, simbolo della capacità di Renault di rinnovarsi restando legata alla propria tradizione. La nuova Clio VI sarà il punto di convergenza tra passione, innovazione e trasmissione, incarnando il legame tra passato e futuro che ha reso la vettura un’icona intergenerazionale.

A un anno dalla creazione, The Originals Renault Garage conferma il suo successo e continuerà nel 2026 a diffondere la cultura automobilistica del marchio. La struttura parteciperà infatti al Tour Auto 2026, evento che unisce storia e competizione e che rappresenta una vetrina privilegiata per gli appassionati e i collezionisti.

La presenza di Renault a Retromobile 2026 ribadisce il suo impegno per la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione del proprio patrimonio. L’obiettivo è quello di mantenere viva la memoria di una storia industriale e culturale che ha plasmato l’immaginario automobilistico europeo e non solo.

Oltre allo spazio dedicato a Cliorama, Renault sarà presente anche all’Ultimate Supercar Garage, nel Padiglione 4, con la Renault 5 Turbo 3E. Questo modello, vetrina della sportività e dell’audacia creativa della Marca, sarà mostrato per la prima volta in Francia in versione quasi definitiva durante un evento aperto al pubblico.

Attraverso la sua partecipazione alla manifestazione, Renault conferma ancora una volta la volontà di restare il più vicino possibile agli appassionati, rafforzando il legame con chi riconosce nella Clio e negli altri modelli storici un simbolo di identità e di evoluzione. Retromobile 2026 non sarà solo una celebrazione del passato, ma un viaggio nel futuro dell’automobile secondo Renault: un equilibrio tra memoria, design e innovazione.