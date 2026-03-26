Ricarica domestica Audi: con Enel il rifornimento da casa dei modelli PHEV e BEV

Audi prosegue nel suo percorso verso la mobilità sostenibile con un nuovo progetto che semplifica la ricarica domestica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in. Grazie alla collaborazione con Enel, la Casa dei quattro anelli amplia il proprio ecosistema di ricarica, offrendo ai clienti privati e alle aziende una gamma completa di soluzioni su misura.

L’iniziativa conferma l’impegno del marchio tedesco nel sostenere la transizione verso una mobilità a basse emissioni. Audi propone ora un’offerta integrata che abbraccia l’intero processo, dal sopralluogo tecnico fino all’installazione e alla configurazione dell’infrastruttura domestica. I clienti possono scegliere tra tre formule diverse: Home Check, Solo Wallbox o Pacchetto All Inclusive. In questo modo, ciascuno può individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, dalla semplice fornitura della stazione di ricarica fino alla realizzazione completa dell’impianto.

Al già ampio network Audi charging, che oggi conta più di un milione di punti di ricarica pubblica in tutta Europa, si aggiungono le nuove soluzioni per la ricarica privata. Queste ultime sono sviluppate in collaborazione con Enel e arricchiscono l’offerta proposta da MOON POWER Italia, il brand di Volkswagen Group Italia dedicato al mondo business.

Le nuove soluzioni sono pensate per tutti i modelli Audi delle gamme full electric e plug-in hybrid e sono disponibili per qualsiasi formula d’acquisto o di noleggio. L’obiettivo è rendere l’esperienza di ricarica più accessibile e intuitiva, integrando hardware, software e servizi in un unico ecosistema coerente.

Audi conferma così la propria visione orientata al futuro, sostenendo la diffusione della mobilità elettrica attraverso una rete e un’offerta sempre più completa e mirata. L’accordo con Enel rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione di una ricarica semplice, efficace e pienamente integrata nella quotidianità dei clienti, contribuendo a rendere la transizione ecologica una realtà concreta e vicina alle esigenze reali di chi sceglie di guidare elettrico.