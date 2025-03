Ricerca Panasonic: l’Intelligenza Artificiale Generativa rivoluziona le vendite

Panasonic Connect Europe ha annunciato i risultati di una nuova ricerca che evidenzia un dato sorprendente: il 91% dei professionisti delle vendite sta già utilizzando l’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) per ottenere un vantaggio competitivo. L’integrazione di questa tecnologia nei processi di vendita potrebbe portare a un incremento medio del 38% nelle vendite nei prossimi 12 mesi, secondo gli intervistati.

Grazie ai benefici offerti dalla GenAI, le aziende stanno sperimentando maggiore precisione nell’analisi dei dati, interazioni più personalizzate con i clienti e tempi di risposta più rapidi. Questa trasformazione non solo ottimizza le strategie di vendita, ma consente anche di migliorare l’efficienza operativa su larga scala.

Uno dei temi più critici emersi dalla ricerca riguarda la governance della GenAI all’interno delle aziende. Il 90% dei professionisti ha dichiarato di necessitare di supporto per l’integrazione della GenAI nei propri processi. Il 68% ritiene che il dipartimento IT sia il principale punto di riferimento per questo supporto, ma la questione rimane aperta.

Nonostante il reparto IT possieda le competenze tecniche necessarie, il successo nell’implementazione della GenAI nelle vendite dipende da un approccio più ampio e multidisciplinare. La collaborazione tra IT, HR e il management delle vendite sarà essenziale per massimizzare l’impatto della tecnologia e superare le difficoltà legate alla sua adozione.

L’adozione della GenAI non è priva di ostacoli. Il 92% dei professionisti si aspetta difficoltà nell’integrazione della tecnologia nei propri flussi di lavoro. Inoltre, tra le principali barriere all’implementazione emergono:

Formazione del personale (68%)

Sicurezza dei dati (63%)

Conformità normativa (61%)

Questi fattori evidenziano la necessità di strategie di formazione mirate e di un’infrastruttura solida per garantire un utilizzo efficace della GenAI nel lungo termine.

Dallo studio emerge anche un netto divario generazionale nell’approccio alla GenAI. I professionisti delle vendite senior, con maggiore esperienza, mostrano un utilizzo più diffuso e una visione ottimista sulla tecnologia. Al contrario, i professionisti junior si dimostrano più scettici, in particolare per quanto riguarda il potenziale risparmio di tempo offerto dall’AI.

Secondo Margarita Lindahl, Head of AI di Panasonic Connect Europe, l’Intelligenza Artificiale Generativa sta già trasformando il settore delle vendite, ma per ottenere un impatto duraturo è fondamentale superare le sfide legate alla formazione e all’integrazione. Le aziende devono dotarsi di strategie audaci, linee guida chiare e un supporto completo per garantire il massimo vantaggio competitivo.

Le imprese che desiderano potenziare la propria forza vendita attraverso la GenAI devono investire in formazione, sicurezza e un’integrazione strategica, così da sfruttare al meglio le opportunità offerte da questa rivoluzionaria tecnologia.