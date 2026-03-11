Ridefinire lo spazio per una nuova era: la nuova Mercedes-Benz VLE elettrica

Con la presentazione della nuova Mercedes-Benz VLE completamente elettrica, la Casa di Stoccarda inaugura una nuova era per la propria gamma, aprendo un capitolo inedito nella storia dei suoi veicoli di lusso e multispazio. Primo modello costruito sulla nuova Van Architecture – una piattaforma modulare, flessibile e scalabile – la VLE segna l’inizio di una generazione di veicoli destinati a ridefinire gli standard di comfort, efficienza e digitalizzazione del marchio.

La VLE è stata concepita per unire il meglio di due mondi: l’eleganza e la dinamica di marcia tipiche di una limousine si fondono con la versatilità e l’ampiezza di un MPV. Questa combinazione trasforma il concetto di mobilità elettrica premium, offrendo un’esperienza di viaggio senza compromessi.

Punto di forza della nuova arrivata è l’altissima efficienza energetica, garantita da una tecnologia a 800 volt che consente tempi di ricarica estremamente ridotti e prestazioni di assoluto rilievo. Le sue caratteristiche la rendono adatta a ogni tipo di viaggio, dalla quotidianità urbana agli spostamenti a lunga distanza, incarnando la sintesi perfetta tra sostenibilità e comfort.

A bordo, il concetto di spazio viene completamente ripensato. Il design esterno, moderno e immediatamente riconoscibile, introduce un linguaggio stilistico che riflette l’evoluzione del marchio, mentre gli interni offrono un’esperienza “Welcome home” portata a un livello superiore. La VLE può accogliere fino a otto persone in un ambiente caratterizzato da materiali pregiati, ergonomia avanzata e una tecnologia di bordo progettata per esaltare la serenità di ogni viaggio.

Il nuovo sistema di sospensioni AIRMATIC con controllo automatico del livello consente una fluidità di guida impareggiabile. Come sottolinea il comunicato, “solo fluttuare sarebbe ancora più fluido”. A questa sensazione di leggerezza contribuisce anche l’asse posteriore sterzante, che assicura una maneggevolezza sorprendente, facilitando le manovre in spazi ristretti o in parcheggi multipiano.

L’esperienza digitale segna un ulteriore passo avanti grazie al Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), che gestisce in modo intelligente tutte le funzioni del veicolo, e al nuovo sistema MBUX Rear Space Experience, in grado di offrire un’interazione più immersiva e intuitiva anche ai passeggeri posteriori. Il risultato è un ambiente tecnologico all’avanguardia, pensato per migliorare comfort, intrattenimento e connettività.

La VLE si presenta, dunque, come più di un semplice veicolo elettrico: è la manifestazione concreta di una visione che unisce progresso tecnico e piacere di viaggiare. Con questa nuova generazione, Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di lusso sostenibile, offrendo una risposta concreta alle esigenze della mobilità moderna e confermando, ancora una volta, la sua capacità di anticipare il futuro.