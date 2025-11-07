Roberta Zerbi è il nuovo CEO di Lancia

Lancia apre un nuovo capitolo della sua storia con la nomina di Roberta Zerbi a Chief Executive Officer, con effetto immediato. La manager, che riporterà direttamente a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, European Brands e Stellantis Pro One, assume la guida di uno dei marchi più iconici dell’automobilismo italiano in una fase cruciale del suo rilancio internazionale.

La carriera di Roberta Zerbi racconta un percorso coerente e solido nel settore automobilistico. Laureata presso la LUISS Guido Carli di Roma e con un MBA alla Warwick Business School, ha lavorato in Italia, Regno Unito, Francia e Belgio, ricoprendo incarichi di grande responsabilità in ambito commerciale e strategico. Dopo l’ingresso in Ford nel 1998, dove ha mosso i primi passi in vendite e marketing, Zerbi è passata a Toyota, gestendo a Parigi il Rendez-Vous Toyota tra il 2006 e il 2008 e successivamente le operazioni commerciali per l’Europa Orientale e la Russia, con base a Bruxelles.

Nel 2011 entra in Fiat per il lancio della Nuova Panda e, tre anni più tardi, assume il ruolo di direttrice marketing cross-brand per Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep in Italia. Nel 2015 diventa Country Manager per Alfa Romeo e Jeep, prima di essere nominata, nel 2017, responsabile del marchio Alfa Romeo per l’area EMEA, posizione che mantiene fino al 2019. Dal 2021 all’interno di Stellantis, è stata a capo dei brand Alfa Romeo e Lancia per l’Enlarged Europe e, dal 2023, della rete di vendita diretta Stellantis & You Sales and Service.

Zerbi ha espresso la sua visione per il futuro di Lancia: «È un privilegio guidare un marchio che ha sempre rappresentato l’essenza dell’eleganza italiana: bellezza funzionale, sportività e spirito pionieristico. Il mio obiettivo è preservare i valori unici di Lancia, accelerandone al tempo stesso la trasformazione attraverso una gamma di prodotti entusiasmante e innovativa».

La nuova CEO sarà ora responsabile dello sviluppo del marchio, partendo dal recente lancio della Nuova Ypsilon e preparando il terreno per due nuovi modelli che vedranno la luce nei prossimi anni. Una strategia che conferma la volontà di Lancia di proseguire la propria “Renaissance”, il piano decennale che mira a riportare il brand tra i protagonisti della mobilità premium europea, con una forte attenzione a sostenibilità, design e centralità del cliente.

Roberta Zerbi subentra a Luca Napolitano, che assume l’incarico di Head of Stellantis & You Sales and Service e riporterà a Jean-Philippe Imparato.