Robusta show car pronta a tutto: Opel Frontera GRAVEL

L’innovazione e l’avventura sono pronte a fondersi con l’Opel Frontera GRAVEL, la nuova audace show car di Opel che farà il suo debutto pubblico alla XS CARNIGHT Wörthersee il 30 maggio 2025, presso l’Opel Hall della Fiera di Klagenfurt. Questo veicolo rappresenta una versione robusta e avventurosa del classico SUV familiare, pronto a sfidare le strade più impervie.

Opel ha creato un veicolo che non solo è “robusto, pratico e perfetto per le famiglie e le avventure quotidiane”, ma che spinge i limiti dell’ingegneria e del design per offrire una libertà senza pari su tutti i terreni. La Frontera GRAVEL si basa sul modello completamente elettrico del nuovo Opel Frontera, assicurando un’impronta ecologica grazie alla guida a zero emissioni locali.

Il design esterno del GRAVEL è una celebrazione dell’avventura. La colorazione distintiva con un contrasto tra il nero opaco del tetto e del cofano e la speciale lamina “Desert stone” esprime una sensazione di esplorazione e audacia. Accenti arancioni strategici sugli alloggiamenti degli specchietti e altre parti del veicolo aggiungono un tocco di visibilità offroad che non passa inosservato.

A livello di prestazioni, l’Opel Frontera GRAVEL è perfettamente equipaggiato per le sfide più dure grazie a particolari ruote CWE da 7×16 pollici di BORBET che affrontano senza problemi ghiaia e pietre. Non mancano anche il pratico verricello e il gancio montati anteriormente, come pure i vani portaoggetti laterali e il robusto portapacchi con struttura a traliccio per ampliare la capacità di carico.

Il design interno riflette lo stesso spirito audace dell’esterno, dove gli specialisti XS hanno introdotto forti contrasti con sedili comodi e ben rifiniti, arricchiti da dettagli in microfibra con riflessi arancioni brillanti.

Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel e Vauxhall, ha dichiarato: “Il nuovo Opel Frontera si distingue già. È robusto, pratico e perfetto per le famiglie e le avventure quotidiane. Ma con la show car Opel Frontera GRAVEL, ci siamo spinti oltre i limiti, immaginando una versione più resistente, più audace e all’avanguardia. Questo concept è stato creato per accendere la curiosità dei fan e testare la domanda di un Opel Frontera più audace e robusto in futuro. È tutta una questione di libertà, avventura, eccitazione e superamento dei limiti.”

L’Opel Frontera GRAVEL sarà esposto alla XS CARNIGHT Wörthersee, un evento prestigioso che si terrà dal 28 maggio al 1° giugno nei pressi di Klagenfurt, Austria, dove sarà presentato nella Opel Hall della Fiera di Klagenfurt. Gli appassionati potranno ammirare dal vivo questa straordinaria show car, simbolo di un nuovo concetto di avventura su strada.