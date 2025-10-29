Royal Caribbean inaugura il Royal Beach Club a Santorini nell’estate 2026

Royal Caribbean ha annunciato l’apertura del tanto atteso Royal Beach Club Santorini, prevista per l’estate del 2026. Questo nuovo esclusivo club balneare fonderà le spettacolari spiagge vulcaniche della rinomata isola greca con le esperienze uniche offerte dalla compagnia, aumentando l’attrattiva delle destinazioni esplorate dai suoi viaggiatori. Il Royal Beach Club Santorini sarà parte essenziale dell’iniziativa “Ultimate Santorini Day“, che regalerà agli ospiti un’esperienza immersiva tra le gemme più iconiche dell’isola. Tra queste, il pittoresco villaggio di Oia con i suoi edifici imbiancati e cupole blu, oltre alla vivace capitale Fira, famosa per i suoi negozi, caffè e gallerie d’arte.

Secondo Jason Liberty, presidente e CEO di Royal Caribbean Group, “l’espansione della nostra Royal Beach Club Collection con Santorini rappresenta un coraggioso avanzamento nel nostro portafoglio di destinazioni. Desideriamo offrire sempre più opportunità indimenticabili ai nostri ospiti, aumentando le destinazioni terrestri da due a otto entro il 2028.”

Michael Bayley, presidente e CEO di Royal Caribbean, ha aggiunto che “Santorini è una destinazione che i nostri ospiti amano esplorare e con questo nuovo beach club saremo in grado di proporre il meglio di ciò che l’isola ha da offrire.”

Inoltre, il Royal Beach Club introdurrà un approccio innovativo per gestire il flusso di visitatori e alleviare il sovraffollamento dell’isola, distribuendo equamente gli ospiti tra diverse località proposte, permettendo così una fruizione più equilibrata delle meraviglie dell’isola.

La compagnia è attualmente in fase di apertura del primo Royal Beach Club alle Bahamas che si aggiungerà come novità esclusiva alle altre destinazioni a terra proposte, come Perfect Day at CocoCay, Labadee ad Haiti, e altre nuove location in arrivo entro il 2028.