Royal Enfield alla 17ª edizione del Motor Bike Expo

Royal Enfield parteciperà alla 17ª edizione del Motor Bike Expo a Verona, in programma dal 24 al 26 gennaio, con una ricca esposizione presso il Padiglione 6 Stand 4M.

Concepito un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti delle due ruote, lo stand Royal Enfield presenta l’area “Experience, Rentals and Tours” in collaborazione con partner ufficiali come Slide School Italy, Sardinia Rides, e Desartica, dedicata alle esperienze immersive proposte dal marchio ai proprietari dei suoi modelli e non. Per l’occasione, verrà presentato il calendario 2025, fra cui corsi di guida e viaggi avventurosi in Italia e mete internazionali imperdibili come l’Himalaya o il Marocco.

Gli appassionati di moto custom e special potranno ammirare la Shotgun 650 Icon Edition, una edizione limitata caratterizzata da grafiche audaci e dettagli esclusivi come cerchi dorati, ammortizzatori in tinta, specchietti bar-end e sella personalizzata. Ispirata al progetto americano Icon One Thousand – Royal Enfield Custom World “Always Something” che evidenzia le possibilità di personalizzazione della Shotgun, la limited edition prevede per chi l’acquisterà anche una speciale giacca Slabtown Intercept RE, per un total look iconico.

La Shotgun 650 a MBE è inoltre protagonista del contest “Best Shotgun 650 Award”. Nel padiglione 1 saranno esposte le cinque versioni realizzate dagli esperti customizer che lavorano in altrettanti concessionari italiani di Royal Enfield, e il vincitore verrà decretato il 24 gennaio alle 14:30 sul palco principale della fiera.

Allo stand sarà esposta anche la nuova collezione di abbigliamento tecnico e casual brandizzato, insieme al merchandising ufficiale Royal Enfield e all’ampia gamma di accessori originali che permettono di arricchire e personalizzare la propria esperienza motociclistica.

Appassionati del marchio e curiosi potranno ammirare tutta la gamma Royal Enfield integralmente aggiornata a Euro 5+, fra cui le nuove Classic 650 e Bear 650, e le rinnovate Classic 350 e HNTR 350.

Perfetta per gli amanti dello stile vintage che non vogliono rinunciare a un’esperienza di guida moderna e dinamica, la Classic 650 celebra l’heritage del marchio con un design intramontabile, dettagli di pregio e un motore bicilindrico da 650cc e 47 cavalli.

La Bear 650, invece, si ispira alla leggendaria vittoria della Big Bear Run del 1960 ed è pensata per affrontare ogni terreno, grazie a sospensioni dedicate, pneumatici dual-purpose e un telaio irrobustito.

Per la gamma 350cc, i visitatori potranno ammirare la HNTR 350 nelle nuove colorazioni Dapper Orange e Dapper Green, e la Classic 350 nelle varianti 2025 Emerald Green, Medallion Bronze e Madras Red.

Tra i modelli in esposizione non mancano naturalmente l’Himalayan 450 e la Guerrilla 450, compagne perfette per escursioni avventurose e un uso polivalente grazie al moderno motore Sherpa raffreddato a liquido da 40 cavalli.

Lo stand dispone inoltre di un’area hospitality del Riders Club of Europe (R.C.E.), riservata alla community di motociclisti Royal Enfield, luogo ideale dove condividere opinioni sui modelli, interagire con il marchio e scoprire la filosofia “slow riding” del brand.