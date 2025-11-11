“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Dal 12 novembre, ogni martedì alle 22:00 su Food Network, parte “Sagre d’Italia”, un itinerario televisivo condotto da Giusi Battaglia e Antonino La Spina, presidente dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). Il programma sarà disponibile anche in streaming su discovery+.

“Sagre d’Italia” accompagna il pubblico alla scoperta dell’Italia più autentica, quella fatta di borghi, prodotti locali e feste popolari. In ogni tappa, Giusi e Antonino visitano luoghi spesso poco conosciuti ma ricchi di identità, raccontando come le sagre continuino a custodire il patrimonio culturale e gastronomico del Paese.

Nel corso delle puntate, i due protagonisti attraversano l’Italia da nord a sud: dalla Calabria con la cipolla rossa e il pesce spada alla Basilicata con i suoi fagioli di Sarconi e il canestrato di Moliterno, passando per la Lombardia e le sue radici di Soncino e il gorgonzola. Immancabili anche le tappe in Emilia-Romagna, dove si rende omaggio all’aglio e ai cappelletti al cicciolo, e in Sardegna, tra mare cristallino e tradizioni dell’entroterra. Il viaggio tocca inoltre Toscana, Sicilia, Lazio, Abruzzo e Veneto, luoghi dove ogni piatto racconta una storia e ogni celebrazione diventa un’occasione di incontro.

“Un viaggio nell’Italia più autentica, dove ogni sagra diventa un racconto di sapori, tradizioni e comunità” recita la presentazione del programma, sottolineando il senso profondo di un percorso che non si limita al cibo ma riscopre l’anima collettiva dei territori.

Il nuovo format, prodotto da Casta Diva in collaborazione con UNPLI per Warner Bros. Discovery, si propone di valorizzare la rete delle Pro Loco e il loro ruolo nella conservazione delle usanze locali, dando voce a chi lavora per mantenere vive le mille sfumature dell’Italia più genuina.

“Sagre d’Italia” è dunque un invito a viaggiare, scoprire e partecipare, ricordando che dietro ogni festa paesana si nasconde una storia di passione, territorio e memoria condivisa. Le puntate saranno trasmesse su Food Network Canale 33 e disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda televisiva.