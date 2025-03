Salone del Mobile 2025, inizia il Countdown con “Thought for Humans”

Il countdown alla 63ª edizione del Salone del Mobile è ufficialmente iniziato. La nuova campagna di comunicazione, firmata da Dentsu Creative Italy, prende il via a Milano con un percorso suggestivo a bordo dei tram storici e si espande su 500 bus, 13 aeroporti e oltre 3.700 schermi in stazioni ferroviarie e metropolitane da Genova a Roma. Il messaggio è chiaro: “Thought for Humans” – un design studiato per migliorare la qualità della vita.

La campagna anticipa anche il ritorno della Biennale Euroluce (8-13 aprile a Fiera Milano, Rho), con cinque scatti fotografici realizzati dall’artista newyorkese Bill Durgin, che catturano l’armonia tra corpo e materiali, dal legno al metallo, dal tessuto alla bio-plastica, esaltando l’importanza della luce nel design.

Questo progetto, che richiama la tradizione delle storiche campagne del Salone, vedrà Milano trasformarsi in una grande galleria a cielo aperto, grazie anche a iniziative come i maxiwall illuminati e il ritorno del Design Kiosk in Piazza della Scala, oltre a coinvolgenti attività formative e di accoglienza per cittadini e visitatori.

Il Salone del Mobile 2025 promette così un’esperienza multisensoriale e innovativa, che fonde la tradizione del design italiano con uno sguardo moderno e umano.