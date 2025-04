Samsung celebra la Festa della Mamma 2025 con idee regalo hi-tech

La Festa della Mamma 2025 si avvicina e Samsung presenta una gamma di prodotti pensati per celebrare tutte le mamme, unendo tecnologia all’avanguardia e design elegante. Dai dispositivi per la produttività e la creatività, al benessere e all’intrattenimento, Samsung offre soluzioni per ogni esigenza.

Samsung Galaxy S25: un alleato quotidiano per le mamme moderne

Il Samsung Galaxy S25 si propone come un vero e proprio assistente personale, capace di semplificare la vita di ogni mamma. Grazie alla funzione Now Brief, il dispositivo fornisce suggerimenti personalizzati e promemoria per gli impegni quotidiani. La Now Bar permette di tenere traccia di tutte le attività, dal lavoro agli hobby personali, garantendo un’organizzazione impeccabile. Dotato di Galaxy AI, il Galaxy S25 supporta il multitasking e stimola la creatività, offrendo prestazioni sempre ottimali. L’Assistente alla scrittura velocizza la composizione di messaggi ed email, mentre l’Assistente al disegno apre nuove possibilità creative. La fotocamera ultragrandangolare da 50MP cattura ogni momento speciale con colori vividi e dettagli nitidi. Disponibile in diverse colorazioni eleganti, il Galaxy S25 unisce stile e tecnologia. Il Samsung Galaxy S25 è disponibile a 929,00 €.

Samsung Galaxy Watch 7: benessere e fitness al polso

Per le mamme che amano prendersi cura di sé, il Samsung Galaxy Watch 7 è il personal trainer ideale. Questo smartwatch monitora l’attività fisica, la composizione corporea, la pressione sanguigna e il battito cardiaco, fornendo un quadro completo dello stato di salute. Inoltre, il Galaxy Watch 7 analizza la qualità del sonno, offrendo consigli personalizzati per migliorare il riposo. Il Samsung Galaxy Watch 7 è disponibile a 259,00 €.

Samsung Music Frame: quando la musica incontra il design

Lo speaker Samsung Music Frame è il regalo perfetto per le mamme che apprezzano la musica e il design d’interni. Oltre a un audio eccezionale, Music Frame si integra nell’arredamento come un vero e proprio elemento decorativo. Il pannello frontale è personalizzabile con una foto, rendendo questo speaker un oggetto unico e speciale. Music Frame crea l’atmosfera perfetta per ogni occasione, dalla pausa relax all’ascolto di musica durante la giornata. Il Samsung Music Frame è disponibile a 299,00 €.

Samsung Galaxy Buds3: un’oasi di relax e musica

Le Samsung Galaxy Buds3 sono pensate per le mamme che desiderano ritagliarsi momenti di relax con la loro musica preferita. Disponibili in due modelli, Galaxy Buds3 Pro con vestibilità in-ear per un suono coinvolgente e Galaxy Buds3 con vestibilità open-type per un utilizzo prolungato, questi auricolari offrono comfort e un design elegante. La funzione di chiamata a banda superlarga garantisce conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi. Le Samsung Galaxy Buds3 sono perfette per ogni momento della giornata, dal relax alle videochiamate. Le Samsung Galaxy Buds3 sono disponibili a 129,00 €.

Samsung Galaxy Tab S10 FE: produttività e intrattenimento in un unico dispositivo

Il Samsung Galaxy Tab S10 FE è un regalo che unisce praticità e stile, ideale per le mamme che cercano un dispositivo versatile. Il design elegante e leggero lo rende perfetto per il multitasking tra lavoro, giochi e relax. Le funzioni intelligenti, come la ricerca istantanea con Google e l’assistente AI personalizzabile, semplificano l’utilizzo. L’ampio display da 13,1 pollici offre un’esperienza visiva coinvolgente per film, serie TV e video di famiglia. Le funzioni Gomma Oggetto e Volto Migliore permettono di migliorare e trasformare le foto in ricordi indimenticabili. Il Samsung Galaxy Tab S10 FE è disponibile a 579,00 €.

Con questa ampia selezione di prodotti, Samsung offre idee regalo perfette per celebrare la Festa della Mamma 2025, combinando innovazione, design e funzionalità per soddisfare le esigenze di ogni mamma.