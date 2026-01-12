Connect with us

Samsung e Netflix trasformano il Galaxy nel “Sottosopra” di Stranger Things

Samsung Electronics e Netflix celebrano l’attesissima stagione finale di *Stranger Things* con un’iniziativa esclusiva pensata per gli utenti Samsung Galaxy. A partire da oggi, in 186 Paesi, i fan della serie potranno scaricare gratuitamente un tema speciale e cinque sfondi ispirati alla quinta stagione dello show cult. I contenuti saranno disponibili per un periodo limitato attraverso il Galaxy Store e accessibili a chi scarica o avvia l’app Netflix sul proprio dispositivo.

L’iniziativa consente agli appassionati di immergersi nelle atmosfere caratteristiche della serie, ricreando sullo smartphone ambientazioni iconiche come Hawkins e il misterioso Sottosopra. Gli elementi grafici e visivi del tema riprendono i tratti distintivi del mondo immaginario ideato dai fratelli Duffer, offrendo un’esperienza personalizzata e coinvolgente che porta l’universo di Stranger Things nella quotidianità digitale degli utenti Galaxy.

Questa operazione rappresenta un nuovo capitolo nella collaborazione tra Samsung e Netflix, che negli anni ha dato vita a diverse sinergie creative per valorizzare alcune delle più grandi produzioni dell’intrattenimento globale. L’obiettivo è unire la forza della tecnologia mobile con il potere narrativo delle serie più amate, offrendo ai fan un modo unico per vivere e condividere la passione per le storie che li accompagnano.

Con questa iniziativa, Samsung conferma la propria volontà di rafforzare il legame tra innovazione tecnologica e cultura pop, mentre Netflix offre al suo pubblico un’esperienza aggiuntiva in attesa dell’ultimo capitolo di una delle saghe più popolari degli ultimi anni. L’ambientazione di *Stranger Things*, con la sua fusione di anni Ottanta, mistero e sovrannaturale, trova così una nuova forma di espressione nelle interfacce dei dispositivi Galaxy, trasformando lo schermo del telefono in un vero portale verso il Sottosopra.

