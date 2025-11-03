Samsung e Stellantis: inizia la rivoluzione digitale nelle concessionarie europee

Samsung ha lanciato un ambizioso progetto di trasformazione digitale per la rete europea dei concessionari Stellantis, che prevede l’installazione di oltre 23.000 display di ultima generazione in 9.000 showroom entro il 2026. Questi display Samsung QMC, che variano da 32” a 85”, trasformeranno le concessionarie in ambienti immersivi e interattivi, migliorando significativamente l’esperienza d’acquisto per il cliente.

L’iniziativa è parte di un programma di re-branding volto a creare un percorso cliente evoluto e personalizzato. Grazie alla risoluzione UHD 4K, a una luminosità fino a 500 nit e a un pannello antiriflesso, i display offrono una qualità visiva straordinaria e un’esperienza sensoriale coinvolgente. “Siamo entusiasti di questa collaborazione con Stellantis. La tecnologia display è un elemento chiave per arricchire l’interazione con i clienti, combinando design e innovazione”, ha dichiarato Davide Corte, Head of IT Division di Samsung Electronics.

Il fulcro di questa rivoluzione digitale è il Car Visualizer, uno strumento intuitivo che permette di configurare il proprio veicolo ideale direttamente in showroom. Offre una scelta guidata e interattiva, dalla selezione del modello e della motorizzazione fino ai dettagli estetici come colore e cerchi. Questa tecnologia non solo facilita la personalizzazione, ma supporta anche la vendita e la generazione del preventivo, rendendo il processo decisionale più semplice.

In tempo reale, il Digital Signage permette ai brand di trasmettere contenuti multimediali emozionali, offrendo un viaggio narrativo che esalta l’unicità di ogni modello. Questo approccio consente un’esperienza in concessionaria più coinvolgente, che coniuga tecnologia avanzata e un’interazione umana significativa.