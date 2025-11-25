Samsung lancia la One Shot Challenge: scattare meno, vivere di più grazie alla Galaxy AI

Scattare una foto perfetta può diventare un’ossessione. Lo confermano i dati di una recente ricerca europea commissionata da Samsung, secondo cui l’82% degli italiani si distrae mentre fotografa e l’83% si sente sotto pressione nel tentativo di ottenere “lo scatto ideale”. Per liberare le persone da questa tensione e restituire il piacere di vivere il momento, Samsung Electronics presenta la nuova campagna One Shot Challenge.

L’iniziativa nasce per incoraggiare un approccio più spontaneo e sereno alla fotografia, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. Le nuove funzionalità di Galaxy AI – in particolare l’innovativa Modifica Generativa – consentono infatti di migliorare qualsiasi immagine anche dopo lo scatto, rendendo inutile l’ansia di immortalare la scena perfetta al primo tentativo.

Attraverso la One Shot Challenge, Samsung invita tutti a riscoprire la libertà di fotografare un momento unico senza la paura di sbagliare. L’obiettivo è quello di celebrare la bellezza dell’imperfezione e la spontaneità delle esperienze reali, mostrando come la tecnologia possa diventare un alleato naturale della creatività, e non una fonte di stress.

Per illustrare al meglio le potenzialità della Galaxy AI, il fotografo Tom Craig ha realizzato una serie di scatti nelle strade di Londra. Le sue immagini dimostrano come sia possibile ottenere risultati impeccabili con una sola foto, sfruttando l’intelligenza artificiale per perfezionare dettagli e composizione senza alterare l’autenticità del momento.

La campagna è anche un invito aperto alla partecipazione. Gli utenti possono entrare a far parte della One Shot Challenge condividendo le proprie immagini perfezionate con l’hashtag #SamsungOneShot su Instagram. In questo modo, la community potrà mostrare esempi concreti di come la tecnologia possa valorizzare la spontaneità e rendere ogni fotografia un atto creativo spontaneo.

Con la One Shot Challenge, Samsung promuove un nuovo modo di vivere la fotografia: meno distrazioni, più momenti da ricordare. Grazie alla Galaxy AI, ogni scatto può essere unico, autentico e migliorato in modo naturale, senza rinunciare alla genuinità delle emozioni.