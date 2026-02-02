Samsung porta Fender Play sui TV: imparare la chitarra diventa un’esperienza da salotto

Samsung amplia ancora una volta i confini del proprio ecosistema, integrando sui suoi televisori la piattaforma di apprendimento musicale Fender Play. Grazie a una partnership esclusiva con il leggendario marchio di strumenti Fender, a partire dai primi mesi del 2026 sarà disponibile la prima versione ottimizzata per TV del celebre servizio di formazione online. Una novità che trasforma il televisore in un vero e proprio spazio dedicato alla musica, rendendo lo schermo di casa uno strumento di apprendimento e intrattenimento.

Fender Play offre corsi per chitarra elettrica, chitarra acustica, basso e ukulele. Gli utenti potranno accedere a lezioni on-demand, suddivise per livello di abilità e basate su brani noti, per un percorso didattico personalizzato e progressivo. L’app sarà disponibile sui modelli di TV Samsung del 2025 e successivi, in 49 Paesi tra Americhe, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud.

L’esperienza è pensata per essere immersiva e interattiva. Grazie alla modalità Jam, il televisore diventa un palcoscenico: gli appassionati possono selezionare diversi sfondi e suonare insieme a brani di vari generi musicali. Questa funzione, pensata per stimolare la pratica e il divertimento, rappresenta uno dei punti chiave dell’iniziativa.

Durante il CES 2026, Samsung ha mostrato un’anteprima dal vivo del servizio, presentando demo e anteprime sullo schermo per evidenziare le potenzialità del sistema. La lunga esperienza del marchio nell’ambito dei display garantisce immagini e audio di qualità, ideali per un apprendimento efficace e coinvolgente.

“Grazie alle lezioni video sui TV Samsung, imparare a suonare uno strumento diventa una delle attività della vita quotidiana e permette di aiutare i musicisti a raggiungere i propri obiettivi più rapidamente,” ha dichiarato Hun Lee, Vice President Executive del Business Visual Display (VD) di Samsung Electronics. “Portando Fender Play sui TV per la prima volta, Samsung trasforma il più grande schermo di casa in uno spazio per imparare e suonare insieme.”

Dal canto suo, Fender vede in questa collaborazione un ulteriore passo avanti nella sua missione didattica. *“Siamo entusiasti di portare l’esperienza immersiva di Fender Play agli utenti dei TV Samsung e di aiutare gli appassionati di chitarra a migliorare le proprie abilità,”* ha affermato Cliff Kim, VP della Growth Strategy per i Prodotti Digitali di Fender e Presidente della Fender Play Foundation. *“La nostra missione è sempre stata educare e ispirare musicisti in tutto il mondo, e questa partnership offre agli amanti della musica l’opportunità di imparare, esercitarsi e suonare con le lezioni interattive e di alta qualità di Fender Play direttamente sul loro TV.”*

L’arrivo di Fender Play sui TV Samsung rappresenta quindi un passo significativo verso l’integrazione tra tecnologia e creatività. Una proposta unica che permette di portare la musica, letteralmente, al centro del salotto di casa, trasformando il tempo libero in un momento di scoperta e crescita personale.