Samsung porta l’intelligenza artificiale sui banchi di scuola alla Milano Digital Week 2025

Durante la Milano Digital Week 2025, Samsung Electronics Italia ha lanciato un’iniziativa innovativa chiamata “Sui Banchi con l’AI – Come la scuola può imparare a non preoccuparsi e ad amare l’intelligenza artificiale”, finalizzata a integrare l’intelligenza artificiale nella didattica delle scuole superiori italiane. L’evento si è svolto presso il Civico Polo “La Manzoni”, a Milano, con la partecipazione di studenti e docenti desiderosi di scoprire le potenzialità della Generative AI (GenAI) nel contesto educativo.

L’incontro ha visto gli interventi di Jacopo Perfetti, esperto di Intelligenza Artificiale Generativa e fondatore di PromptDesign.it, e Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia. Durante il dibattito, si è sottolineata l’importanza di trasformare un utilizzo occasionale dell’AI in un’esperienza consapevole e costruttiva, arricchendo così sia studenti che docenti. Perfetti ha commentato: “L’intelligenza artificiale non sostituirà la scuola, ma potrebbe trasformarla, rendendola il luogo in cui ogni studente o studentessa possa trovare il proprio percorso, imparare a fare domande, a sperimentare e a coltivare quelle competenze umane che nessuna macchina potrà mai avere.”

Nonostante la forza con cui la GenAI sta entrando nelle scuole italiane, permangono percezioni negative sull’AI, spesso legate a una mancanza di conoscenze sui relativi rischi ed etica. Samsung si prefigge di rimediare a questa lacuna costruendo un modello educativo positivo e promuovendo un uso consapevole degli strumenti digitali. Anastasia Buda ha evidenziato: “Come Samsung, da oltre dieci anni siamo impegnati attraverso il programma globale ‘Together for Tomorrow! Enabling People’ a supportare i giovani affinché possano sfruttare al meglio le nuove tecnologie e, oggi in particolare, l’intelligenza artificiale, diventando protagonisti di un cambiamento positivo nella società.”

Samsung Electronics Italia ha dimostrato un forte impegno verso l’educazione e l’inclusione, raggiungendo oltre 100.000 studenti su tutto il territorio nazionale e collaborando con più di 1000 istituti scolastici e università. L’azienda prosegue con programmi come “Innovation Campus” e “Solve for Tomorrow”, che mirano a sensibilizzare i giovani verso un uso responsabile delle piattaforme digitali.