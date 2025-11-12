Connect with us

Tecnologia

Samsung presenta Vision AI Companion

Samsung presenta Samsung Vision AI Companion, la nuova piattaforma che ridefinisce il ruolo del televisore nella vita domestica, trasformandolo in un vero e proprio hub connesso e interattivo per tutta la famiglia. Con un semplice clic sul telecomando, il TV diventa un assistente intelligente capace di comprendere il linguaggio naturale, rispondere a domande, offrire suggerimenti personalizzati e gestire attività quotidiane attraverso dialoghi bidirezionali.

Samsung Vision AI Companion nasce come estensione naturale dell’esperienza visiva in salotto, offrendo la possibilità di interagire con lo schermo senza interrompere la visione del contenuto. L’utente può chiedere informazioni su un film, ricevere curiosità sugli attori, trovare ricette o organizzare un viaggio, il tutto attraverso richieste vocali dirette e intuitive.

La piattaforma adotta un approccio Multi-AI, combinando diversi modelli linguistici, tra cui Microsoft Copilot, per offrire risposte più precise e pertinenti alle esigenze dell’utente. L’interazione è possibile in dieci lingue, tra cui italiano, inglese, francese e spagnolo, a conferma della vocazione globale di un sistema pensato per connettere le famiglie di tutto il mondo.

Tra le funzioni più innovative, Live Translate permette la traduzione in tempo reale dei dialoghi e delle conversazioni, eliminando le barriere linguistiche. La Modalità AI Gaming ottimizza immagini e suoni grazie all’intelligenza artificiale, offrendo un’esperienza di gioco più immersiva e fluida. Con Generative Wallpaper, il TV si adatta all’umore e alle preferenze dell’utente creando sfondi personalizzati e dinamici, mentre strumenti come AI Picture, AVA Pro e AI Upscaling Pro migliorano automaticamente la qualità visiva e sonora di ogni scena.

Un elemento distintivo è la capacità del sistema di fornire risposte intelligenti e visualizzate direttamente sullo schermo, integrate nel flusso dei contenuti in riproduzione. Il televisore diventa così un punto di interazione condiviso, capace di stimolare conversazioni e connessioni tra le persone. “A differenza delle intelligenze artificiali progettate per dispositivi individuali, Samsung Vision AI Companion è pensata per lo schermo condiviso”, sottolinea l’azienda.

Basata su One UI Tizen, la piattaforma sarà disponibile su tutta la linea TV 2025 a partire dalla Serie Q7F, inclusi modelli Neo QLED, Micro RGB, OLED, QLED step-up, Smart Monitor e The MovingStyle. Samsung garantirà sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, assicurando sicurezza e funzionalità sempre attuali nel tempo.

Con Vision AI Companion, Samsung consolida la sua posizione di leader nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana. La TV si trasforma in un centro intelligente capace di informare, assistere e adattarsi alle abitudini e ai bisogni di chi la utilizza, confermando la volontà del brand di rendere la tecnologia un alleato semplice, accessibile e sempre più umano.

