Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Samsung Trend Radar 2025: stare a casa è il nuovo trend per Gen Z e Millennials

Published

La casa non è più solo un rifugio, ma un vero e proprio centro dell’esperienza quotidiana. Il nuovo Samsung Trend Radar 2025, realizzato in collaborazione con Toluna, mostra come gli italiani stiano riscoprendo il piacere e il valore del tempo trascorso tra le mura domestiche, guidati dalla tecnologia, dalla qualità audio-video e dalle funzioni di intelligenza artificiale.

Secondo la ricerca, il 71% degli italiani considera la casa il luogo ideale per rilassarsi, e quasi la metà (48%) sceglie consapevolmente di restare a casa come gesto di benessere. Un cambiamento culturale che segna un passaggio netto: stare a casa non è più sinonimo di rinuncia, ma rappresenta una scelta di qualità e comfort.

Gen Z e Millennials sono i protagonisti di questa trasformazione. Per la Gen Z la casa è sinonimo di socialità e musica: il 78% ascolta abitualmente musica e il 59% dedica tempo di qualità a partner e amici. La tecnologia gioca un ruolo centrale nel loro modo di vivere, tanto che l’83% ritiene che renda più coinvolgente il tempo libero. Per i Millennials, invece, la casa è il luogo del comfort e del cinema: l’80% guarda film e serie regolarmente e il 37% dichiara di trascorrere quasi tutto il proprio tempo libero a casa, più della Gen Z (21%).

La qualità dell’esperienza è ormai imprescindibile. L’83% degli italiani afferma che vedere e ascoltare bene aumenta il coinvolgimento, mentre l’80% dichiara che la qualità audio-video cambia completamente l’esperienza di fruizione. Anche il design e l’estetica rivestono un ruolo significativo: il 67% considera il televisore un elemento d’arredo, e il 76% afferma che è importante che la soundbar si armonizzi con lo stile della casa.

Le funzioni di intelligenza artificiale sono sempre più apprezzate dagli utenti: il 75% dichiara interesse per le tecnologie che adattano automaticamente immagine e suono, oltre a funzioni innovative come la traduzione automatica (71%) e la calibrazione in base alla luminosità ambientale.

Tra le nuove tendenze, il gaming su grande schermo emerge come una delle esperienze più ricercate. L’86% degli italiani apprezza la dimensione immersiva offerta dai display di grandi dimensioni e da un audio potente, mentre l’82% ritiene questo tipo di intrattenimento più coinvolgente rispetto a quello su smartphone o tablet.

“I risultati del Trend Radar mostrano un Paese in cui il tempo libero passato a casa diventa sempre più un’esperienza di qualità, personalizzazione e connessione. La tecnologia non è solo un supporto, ma un abilitatore che permette alle persone di creare un ambiente immersivo, accogliente e unico. Samsung continuerà a sviluppare soluzioni che rispondano a queste esigenze emergenti, dalla qualità audio-video ai servizi basati su AI, per accompagnare l’evoluzione culturale dell’intrattenimento tra le mura domestiche”, ha dichiarato Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Electronics Italia.

Per rispondere a queste nuove esigenze, Samsung ha presentato la sua più recente linea di TV Neo QLED e OLED S95D, dotati di processore NQ8 AI Gen3 e funzioni intelligenti come il Motion Enhancer e l’ottimizzazione automatica dell’immagine. A queste si affiancano le soundbar di ultima generazione Q-Series e S-Series, che integrano design, potenza e immersività grazie alle tecnologie Q-Symphony e SpaceFit Sound Pro, offrendo così esperienze audio e visive all’altezza delle aspettative di un pubblico sempre più esigente.

Il Samsung Trend Radar 2025 evidenzia dunque un’Italia che sceglie di restare a casa non per limitazione, ma per piacere. La casa diventa lo spazio dove tecnologia e benessere si incontrano, dove il tempo libero acquista un nuovo valore e dove ogni esperienza – dal film alla musica, dal gaming alla socialità – trova la sua dimensione ideale.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung Trend Radar 2025: stare a casa è il nuovo trend per Gen Z e Millennials

Spettacolo

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny domina il mondo, Sfera Ebbasta guida l’Italia

Moda

Avant Toi a Pitti Immagine Uomo: un ritorno alle origini con “Rooted Ritual Paths”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta il pubblico con “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” su Canale 5

Spettacolo

Brunori Sas firma la canzone originale “Attitudini: nessuna” per Aldo, Giovanni e Giacomo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Spettacolo

X Factor 2025: la finale da Piazza del Plebiscito con Giorgia, Laura Pausini e Jason Derulo

Motori

Nuovo Toyota bZ4X: più potenza, autonomia e comfort per il SUV elettrico

Spettacolo

Gorizia Live: una grande festa musicale per celebrare GO! 2025

Motori

5 cilindri Audi: una storia di successo

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili

Motori

La Suzuki RM-Z450: vent’anni di successi senza fine

Spettacolo

IL NATALE DI RAIPLAY BAMBINI è online sulla piattaforma streaming Rai

Società

Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

Motori

Citroën: una crescita costante e una gamma sempre più completa

Giochi

Kagawa-Kai completa il roster di Screamer: il torneo di corse più atteso del 2026

Spettacolo

Apple Music e Shazam rivelano le hit del 2025: Olly e ROSÉ & Bruno Mars dominano le classifiche

Spettacolo

“Dead Poets Club”: quando l’intelligenza artificiale incontra la poesia e la musica

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Amazon rivela le domande più frequenti rivolte ad Alexa dagli utenti italiani nel 2025

Nel 2025 gli italiani hanno continuato a rivolgersi ad Alexa per ottenere risposte su tutto ciò che li incuriosisce, confermando la versatilità dell’assistente vocale...

18 ore ago

Tecnologia

LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

LG Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di LG CineBeam S (modello PU615U), un proiettore compatto a tiro corto pensato per trasformare qualsiasi...

3 giorni ago

Motori

Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

La nuova Mazda CX-5 segna l’inizio di una nuova era per la Casa giapponese, introducendo per la prima volta la piattaforma Mazda E/E Architecture+...

3 giorni ago

Tecnologia

LG Electronics (LG) presenta il nuovo LG UltraGear 37G800A

LG Electronics (LG) presenta il nuovo LG UltraGear 37G800A un monitor pensato per i gamer che vogliono il massimo in termini di coinvolgimento e performance. Con...

5 giorni ago