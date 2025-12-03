Samsung Trend Radar 2025: stare a casa è il nuovo trend per Gen Z e Millennials

La casa non è più solo un rifugio, ma un vero e proprio centro dell’esperienza quotidiana. Il nuovo Samsung Trend Radar 2025, realizzato in collaborazione con Toluna, mostra come gli italiani stiano riscoprendo il piacere e il valore del tempo trascorso tra le mura domestiche, guidati dalla tecnologia, dalla qualità audio-video e dalle funzioni di intelligenza artificiale.

Secondo la ricerca, il 71% degli italiani considera la casa il luogo ideale per rilassarsi, e quasi la metà (48%) sceglie consapevolmente di restare a casa come gesto di benessere. Un cambiamento culturale che segna un passaggio netto: stare a casa non è più sinonimo di rinuncia, ma rappresenta una scelta di qualità e comfort.

Gen Z e Millennials sono i protagonisti di questa trasformazione. Per la Gen Z la casa è sinonimo di socialità e musica: il 78% ascolta abitualmente musica e il 59% dedica tempo di qualità a partner e amici. La tecnologia gioca un ruolo centrale nel loro modo di vivere, tanto che l’83% ritiene che renda più coinvolgente il tempo libero. Per i Millennials, invece, la casa è il luogo del comfort e del cinema: l’80% guarda film e serie regolarmente e il 37% dichiara di trascorrere quasi tutto il proprio tempo libero a casa, più della Gen Z (21%).

La qualità dell’esperienza è ormai imprescindibile. L’83% degli italiani afferma che vedere e ascoltare bene aumenta il coinvolgimento, mentre l’80% dichiara che la qualità audio-video cambia completamente l’esperienza di fruizione. Anche il design e l’estetica rivestono un ruolo significativo: il 67% considera il televisore un elemento d’arredo, e il 76% afferma che è importante che la soundbar si armonizzi con lo stile della casa.

Le funzioni di intelligenza artificiale sono sempre più apprezzate dagli utenti: il 75% dichiara interesse per le tecnologie che adattano automaticamente immagine e suono, oltre a funzioni innovative come la traduzione automatica (71%) e la calibrazione in base alla luminosità ambientale.

Tra le nuove tendenze, il gaming su grande schermo emerge come una delle esperienze più ricercate. L’86% degli italiani apprezza la dimensione immersiva offerta dai display di grandi dimensioni e da un audio potente, mentre l’82% ritiene questo tipo di intrattenimento più coinvolgente rispetto a quello su smartphone o tablet.

“I risultati del Trend Radar mostrano un Paese in cui il tempo libero passato a casa diventa sempre più un’esperienza di qualità, personalizzazione e connessione. La tecnologia non è solo un supporto, ma un abilitatore che permette alle persone di creare un ambiente immersivo, accogliente e unico. Samsung continuerà a sviluppare soluzioni che rispondano a queste esigenze emergenti, dalla qualità audio-video ai servizi basati su AI, per accompagnare l’evoluzione culturale dell’intrattenimento tra le mura domestiche”, ha dichiarato Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Electronics Italia.

Per rispondere a queste nuove esigenze, Samsung ha presentato la sua più recente linea di TV Neo QLED e OLED S95D, dotati di processore NQ8 AI Gen3 e funzioni intelligenti come il Motion Enhancer e l’ottimizzazione automatica dell’immagine. A queste si affiancano le soundbar di ultima generazione Q-Series e S-Series, che integrano design, potenza e immersività grazie alle tecnologie Q-Symphony e SpaceFit Sound Pro, offrendo così esperienze audio e visive all’altezza delle aspettative di un pubblico sempre più esigente.

Il Samsung Trend Radar 2025 evidenzia dunque un’Italia che sceglie di restare a casa non per limitazione, ma per piacere. La casa diventa lo spazio dove tecnologia e benessere si incontrano, dove il tempo libero acquista un nuovo valore e dove ogni esperienza – dal film alla musica, dal gaming alla socialità – trova la sua dimensione ideale.