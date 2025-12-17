Connect with us

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Nel cuore del Monferrato, tra colline patrimonio UNESCO, il Relais Almaranto celebra San Valentino 2026 con un’esperienza esclusiva dedicata alle coppie in cerca di romanticismo, eccellenza gastronomica e relax nella natura. Ospitato in un fienile settecentesco finemente restaurato, il Relais Almaranto propone un pacchetto di due notti che unisce ospitalità di charme, alta cucina e grandi vini del territorio. Un invito a rallentare, immergersi nell’atmosfera del Monferrato e vivere un San Valentino all’insegna dell’eleganza e dell’autenticità.

Il weekend prende il via venerdì 13 febbraio 2026 con un’esclusiva degustazione di vini guidata dal sommelier Sameh Tawadrous: quattro etichette regionali selezionate, abbinate a quattro piatti degustazione creati dallo chef, per poi concludere l’esperienza con il piatto preferito in versione completa e il relativo calice in abbinamento.

Per la sera di sabato 14 febbraio è prevista una cena romantica presso il ristorante gourmet Adagio, fiore all’occhiello del Relais, guidato dal 2022 dallo chef Mario Maniscalco, classe 1993, siciliano di origine e piemontese d’adozione. Il romanticismo si esprime nello stile Adagio — curato, raffinato e attento ai dettagli; in un’atmosfera intima, illuminata da candele e accompagnata dalle suggestive note di un’arpa dal vivo, gli ospiti vengono accolti da un welcome drink e da un amuse-bouche dello chef. A seguire, un percorso degustazione di quattro portate celebra la stagione e l’arte dello stare a tavola insieme, con consistenze eleganti e presentazioni raffinate. Il menu, disponibile in due percorsi distinti – Mare o Terra – valorizza materie prime di qualità, tecnica e armonia dei sapori, offrendo un’esperienza gastronomica pensata per gustare ogni portata con calma, accompagnati da un servizio attento e un’atmosfera rilassante.

Il soggiorno di due notti include colazione a buffet late check-out la domenica alle ore 12:00, per prolungare il piacere del weekend e godere appieno della quiete del Monferrato.

