San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Il prossimo weekend di San Valentino sarà all’insegna del gusto e della cultura grazie alle esperienze proposte da Montina Franciacorta. La storica cantina di Franciacorta celebra l’amore con due appuntamenti speciali, pensati per chi desidera vivere momenti di condivisione tra enogastronomia, arte e territorio.

Sabato 14 febbraio Villa Baiana si trasforma nel teatro di una serata dedicata alle coppie con la Cena di San Valentino. L’evento avrà inizio alle 19:30 con una visita introduttiva della cantina, seguita da una raffinata cena placée. Il menù, dal titolo evocativo “Un viaggio d’amore attraverso la musica”, guida gli ospiti in un percorso multisensoriale dove ogni portata è ispirata a celebri ballad romantiche. Dall’aperitivo di benvenuto alla mousse finale ai lamponi, ogni piatto è accompagnato da una selezione di Franciacorta in perfetto equilibrio con la proposta gastronomica. Sarà un’occasione per vivere un’atmosfera intima e curata, dove la narrazione del territorio si intreccia al piacere del palato.

Il romanticismo lascia spazio alla convivialità la domenica 15 febbraio con l’appuntamento dedicato a chi vorrà festeggiare San Faustino tra arte e sapori. La giornata offrirà un’esperienza unica che unisce degustazione e arte contemporanea: alle 11:00 è prevista la visita alla cantina seguita dalla presentazione della mostra fotografica “Musica – Fotografare una canzone” firmata da Andrea Mutti. Alle 12:00 inizierà il pranzo degustazione curato dallo staff di Villa Baiana, che proporrà piatti ispirati alla tradizione bresciana e accompagnati dall’intera gamma dei Franciacorta Montina. Sarà inoltre possibile partecipare a un momento creativo, trasformando una canzone in un’immagine, in linea con il concept della mostra.

In occasione delle celebrazioni, Montina Franciacorta ha ideato anche alcune idee regalo speciali. Spicca la magnum personalizzata, un formato esclusivo che permette di incidere un messaggio dedicato per un brindisi indimenticabile. Accanto a questa proposta, la confezione “Kura” rappresenta un dono elegante che unisce l’eccellenza del Franciacorta alla cura del dettaglio.

Montina Franciacorta invita a riscoprire il valore del tempo condiviso, trasformando San Valentino in un’esperienza autentica, fatta di convivialità, scoperta e amore per il territorio. Un weekend all’insegna della bellezza del vino, della cucina e dell’arte, in una location che fa dell’accoglienza e della tradizione i propri tratti distintivi.

