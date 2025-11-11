Connect with us

Hi, what are you looking for?

Turismo

San Valentino tra le Dolomiti: una fuga romantica negli chalet privati di Eirl Dolomites Retreat Sappada

Published

Tra i paesaggi innevati delle Alpi Carniche e delle Dolomiti Pesarine, Eirl Dolomites Retreat Sappada propone per San Valentino un’esperienza esclusiva dedicata a chi desidera vivere un momento di autentico romanticismo immerso nella natura. Il glamping alpino si trasforma in un rifugio ideale per le coppie in cerca di intimità, benessere e silenzio.

Gli chalet privati, completamente immersi nel bosco, offrono un’atmosfera calda e accogliente. Al loro interno spiccano dettagli pensati per la massima privacy e il comfort: vasca idromassaggio, caminetto e ampie vetrate che incorniciano un panorama mozzafiato di abeti innevati. La novità di quest’anno è lo Chalet con Private Spa inclusa, che unisce alla vasca idromassaggio una sauna ad uso esclusivo e una spaziosa doccia, creando uno spazio ideale per due.

“Per San Valentino, Eirl Dolomites Retreat Sappada diventa il luogo perfetto per una fuga romantica”, si legge nel comunicato. L’esperienza è progettata per scandire la giornata all’insegna del relax e della condivisione: si inizia con una colazione servita direttamente nello chalet, seguita da una passeggiata tra i boschi o una ciaspolata sulla neve incontaminata.

La sera, la magia si accende tra le note soffuse del jazz e la luce tenue delle candele. L’Alp Stube, il ristorante del retreat, accoglie gli ospiti per cene romantiche a lume di candela, mentre ogni giovedì propone un’esperienza unica: una fiaccolata notturna nel bosco che termina con vin brulé intorno al falò e una cena con fonduta da condividere, per un San Valentino dal sapore autentico e alpino.

Per chi preferisce la riservatezza totale, è possibile cucinare nello chalet oppure ordinare i piatti dal menù dell’Alp Stube per gustarli in intimità. Tutto è pensato per creare un equilibrio perfetto tra comfort e natura. Benessere privato, paesaggi innevati e ritmi lenti definiscono l’essenza di Eirl Dolomites Retreat Sappada, che si conferma anche quest’anno una delle destinazioni più suggestive per celebrare l’amore in alta quota.

Una vera e propria fuga d’amore nel cuore delle Dolomiti, dove il tempo sembra fermarsi e il silenzio dei boschi diventa la melodia di un San Valentino indimenticabile.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Motori

Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Motori

BYD celebra il traguardo dei 15 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

Tecnologia

Bosch porta l’intelligenza artificiale nel cockpit: anteprima mondiale al CES 2026

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

Francesco De Gregori porta “Rimmel” nei club italiani: un tour intimo per celebrare 50 anni di musica

Moda

OTW by Vans x Parra: l’iconica Old Skool 36 di Vans viene reinterpretata da Parra

Motori

Leasys leader in Italia nel noleggio a lungo termine

Motori

Kia Italia sceglie Lorenzo Musetti come nuovo Ambassador

Spettacolo

Marco Masini torna con “Perfetto Imperfetto”: il nuovo album in uscita il 6 marzo

Spettacolo

Totti e Ventola ad “Aperitotti”: calcio, amicizia e verità tra ricordi e VAR

Motori

Škoda Auto chiude il 2025 in forte crescita: oltre 1 milione di consegne e terzo brand in Europa

Moda

PDPAOLA lancia le nuove collane Signature Initials per San Valentino

Motori

BYD estende a otto anni o 250.000 km la garanzia delle Blade Battery

Motori

SC01: la supercar elettrica prodotta in Italia arriva nel 2026

Motori

DR Automobiles Groupe chiude il 2025 da record: oltre 34 mila auto vendute e fatturato a 1,3 miliardi di euro

Spettacolo

“Euphoria 3”: la nuova stagione dell’acclamata serie HBO debutta il 13 aprile 2026

Tecnologia

Samsung trasforma il Blue Monday in un’esperienza di luce e colore

Moda

“Dreams Ain’t for Dreamers”: la nuova capsule di BSMT e Propaganda celebra chi trasforma i sogni in realtà

Turismo

San Valentino tra le Dolomiti: una fuga romantica negli chalet privati di Eirl Dolomites Retreat Sappada

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare 60 anni di carriera

Giochi

Resident Evil Requiem: azione e terrore si fondono in un nuovo capitolo rivoluzionario
PINK-FLOYD - POMPEII

Spettacolo

“Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”: il ritorno in 4K dell’iconico film concerto

Motori

Peugeot 308 e 308 SW: “Il Leone sta arrivando” con la nuova campagna Kittens

Motori

DS Automobiles diventa title partner del Team France di SailGP
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

PDPAOLA lancia le nuove collane Signature Initials per San Valentino

Per celebrare San Valentino, PDPAOLA presenta la nuova collezione di collane Signature Initials, un progetto che unisce eleganza, intimità e significato personale. La linea,...

20 ore ago

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Nel cuore del Monferrato, tra colline patrimonio UNESCO, il Relais Almaranto celebra San Valentino 2026 con un’esperienza esclusiva dedicata alle coppie in cerca di romanticismo, eccellenza gastronomica e...

7 giorni ago

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Con l’arrivo della stagione fredda, Eirl Dolomites Retreat Sappada si prepara a riaccogliere i propri ospiti a partire dal 5 dicembre, aprendo così un...

11 Novembre 2025

Turismo

Cyprianerhof Dolomit Resort: benessere olistico tra le vette delle Dolomiti

Tra le maestose vette delle Dolomiti, il Cyprianerhof Dolomit Resort sta ridefinendo il concetto di benessere. Situato a Tires al Catinaccio, questo raffinato hotel...

31 Ottobre 2025