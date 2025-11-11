San Valentino tra le Dolomiti: una fuga romantica negli chalet privati di Eirl Dolomites Retreat Sappada

Tra i paesaggi innevati delle Alpi Carniche e delle Dolomiti Pesarine, Eirl Dolomites Retreat Sappada propone per San Valentino un’esperienza esclusiva dedicata a chi desidera vivere un momento di autentico romanticismo immerso nella natura. Il glamping alpino si trasforma in un rifugio ideale per le coppie in cerca di intimità, benessere e silenzio.

Gli chalet privati, completamente immersi nel bosco, offrono un’atmosfera calda e accogliente. Al loro interno spiccano dettagli pensati per la massima privacy e il comfort: vasca idromassaggio, caminetto e ampie vetrate che incorniciano un panorama mozzafiato di abeti innevati. La novità di quest’anno è lo Chalet con Private Spa inclusa, che unisce alla vasca idromassaggio una sauna ad uso esclusivo e una spaziosa doccia, creando uno spazio ideale per due.

“Per San Valentino, Eirl Dolomites Retreat Sappada diventa il luogo perfetto per una fuga romantica”, si legge nel comunicato. L’esperienza è progettata per scandire la giornata all’insegna del relax e della condivisione: si inizia con una colazione servita direttamente nello chalet, seguita da una passeggiata tra i boschi o una ciaspolata sulla neve incontaminata.

La sera, la magia si accende tra le note soffuse del jazz e la luce tenue delle candele. L’Alp Stube, il ristorante del retreat, accoglie gli ospiti per cene romantiche a lume di candela, mentre ogni giovedì propone un’esperienza unica: una fiaccolata notturna nel bosco che termina con vin brulé intorno al falò e una cena con fonduta da condividere, per un San Valentino dal sapore autentico e alpino.

Per chi preferisce la riservatezza totale, è possibile cucinare nello chalet oppure ordinare i piatti dal menù dell’Alp Stube per gustarli in intimità. Tutto è pensato per creare un equilibrio perfetto tra comfort e natura. Benessere privato, paesaggi innevati e ritmi lenti definiscono l’essenza di Eirl Dolomites Retreat Sappada, che si conferma anche quest’anno una delle destinazioni più suggestive per celebrare l’amore in alta quota.

Una vera e propria fuga d’amore nel cuore delle Dolomiti, dove il tempo sembra fermarsi e il silenzio dei boschi diventa la melodia di un San Valentino indimenticabile.