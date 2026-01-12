Connect with us

Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia

Dacia annuncia un importante cambiamento nel suo management con la nomina di Sandra Gomez a Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business del marchio, a partire dal 1° gennaio 2026. La dirigente, che vanta una consolidata esperienza nel settore automobilistico, riporterà direttamente a Katrin Adt, attuale CEO di Dacia, proseguendo il percorso di crescita e rinnovamento della casa automobilistica.

La nomina di Gomez segna una nuova fase nella strategia del marchio, volto a rafforzare la propria posizione all’interno del Gruppo Renault e nel panorama dell’industria automobilistica europea. In questo nuovo ruolo, Gomez sarà responsabile dello sviluppo della gamma prodotti e della pianificazione strategica, con l’obiettivo di consolidare la competitività e la sostenibilità delle attività di Dacia nei prossimi anni.

Sandra Gomez è stata nominata il 1° gennaio 2026 Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia. Riporterà a Katrin Adt, CEO del marchio Dacia. Succede a Patrice Lévy Bencheton, nominato Direttore del programma Veicoli Commerciali per Renault Group.

Sandra Gomez subentra dunque a Patrice Lévy Bencheton, che assumerà l’incarico di Direttore del programma Veicoli Commerciali per Renault Group, portando la sua esperienza e visione strategica in un ambito chiave per le attività del gruppo. Il passaggio di consegne segna la continuità di una leadership orientata all’innovazione e alla valorizzazione delle sinergie tra i diversi brand che compongono il gruppo automobilistico.

La carriera di Gomez è segnata da numerosi traguardi e da una profonda conoscenza dei processi industriali e dei modelli di business legati alla mobilità. Con questa nomina, Dacia rinnova la propria fiducia in un management capace di affrontare le sfide legate alla transizione verso una mobilità più efficiente, accessibile e sostenibile.

La nuova leadership di Sandra Gomez si inserisce in un momento cruciale per Dacia, marchio che negli ultimi anni ha consolidato la propria identità grazie a una strategia basata su semplicità, robustezza e valore. La missione di Gomez sarà quella di ampliare ulteriormente il successo della casa automobilistica, puntando su un’offerta di prodotti sempre più in linea con le esigenze dei clienti europei e su un piano di sviluppo mirato a rafforzare la coerenza del marchio nel lungo periodo.

Il cambiamento al vertice rappresenta una tappa significativa nella storia di Dacia e testimonia la volontà del brand di proseguire il suo percorso di evoluzione strategica, con attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche e alle tendenze emergenti nel mercato automobilistico globale.

