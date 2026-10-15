Santi Francesi annunciano il nuovo album I nostri muri le montagne in uscita il 4 dicembre

Santi Francesi tornano sulla scena musicale con un atteso nuovo album di inediti, intitolato I nostri muri le montagne, che sarà disponibile dal 4 dicembre in tutti gli store digitali e in un esclusivo vinile numerato in soli 300 esemplari. Pubblicato da HOM Records e distribuito da Sony Music Italy, il progetto arriva al termine di un'estate movimentata dal Guerrillas Tour, una serie di concerti che ha portato il duo Alessandro De Santis e Mario Francese in giro per l'Italia.

Nel disco trovano spazio i singoli Guerrilla e Nebbia, che hanno già segnato la nuova fase artistica dei Santi Francesi. Il brano Guerrilla si distingue per le sonorità rock e un approccio diretto e consapevole alla scrittura, mentre Nebbia dà voce a chi cerca nella musica una via di fuga e un modo per ritrovarsi. Queste tracce, unite alle nuove canzoni inedite, confermano la maturità artistica della band e la continua ricerca di libertà espressiva che li caratterizza.

L'album è stato anticipato sui social del duo da un trailer suggestivo, capace di trasmettere l'anima e le atmosfere del nuovo lavoro. La versione vinile in edizione limitata ha già attirato grande attenzione tra i fan, desiderosi di aggiungere alla propria collezione un prezioso pezzo da 300 copie numerate.

Con questo nuovo progetto, i Santi Francesi entrano ufficialmente nel roster di HOM Records, parte del gruppo House of Music, realtà specializzata nell'acquisizione, sviluppo e gestione di diritti musicali. L'annuncio conferma una svolta importante per il percorso discografico del duo, pronto a segnare un nuovo capitolo nella scena musicale italiana.