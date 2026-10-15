Rolling Stones: annunciata la deluxe edition di Foreign Tongues con cinque inediti

I Rolling Stones sorprendono i fan con l'annuncio di Foreign Tongues, Loose Lips, la deluxe edition dell'acclamato album Foreign Tongues, in uscita il 27 novembre 2026 per Polydor/Universal Music.



Sono già disponibili i preordini delle copie fisiche, mentre cresce l'attesa per l'arrivo di cinque nuove registrazioni realizzate durante le sessioni creative di Foreign Tongues. I brani inediti inclusi sono Where There's A Will, Who You Callin' Crazy - impreziosito dal sassofono di Courtney Pine - Human Tide, Bad Luck Hideaway (duetto tra Mick Jagger e Keith Richards, alla batteria Charlie Watts) e She Still Comes Around. Queste tracce rappresentano il risultato di una straordinaria energia creativa, espressione di una coesione artistica che da oltre sei decenni caratterizza la band.



Bad Luck Hideaway, precedentemente disponibile solo come bonus track su iTunes, è stato recentemente lanciato su tutte le principali piattaforme come B-side del singolo Mr. Charm, attualmente in rotazione radiofonica in Italia. Il videoclip, girato in California e diretto da Henry Scholfield, vede protagonista Alexander Skarsgård, volto noto di True Blood e Succession. Skarsgård si aggiunge a una lunga lista di star dei recenti videoclip degli Stones, tra cui Anya Taylor-Joy, Charles Melton e Odessa A'zion.



Il primo assaggio del nuovo materiale arriverà digitalmente dal 20 ottobre con Who You Callin' Crazy. Foreign Tongues, Loose Lips sarà pubblicato in una speciale edizione vinile - con i cinque inediti stampati su vinile rosso - accompagnata dal CD dell'album originale. L'edizione deluxe in doppio CD offrirà invece il disco originale e un secondo CD con tutte le nuove registrazioni, racchiusi in una confezione digisleeve a sei pannelli arricchita da dettagli dorati e booklet di 16 pagine.



Foreign Tongues ha ottenuto un vasto consenso internazionale sin dalla pubblicazione, conquistando la vetta delle classifiche in 14 Paesi e ricevendo lodi entusiastiche dalla critica: il Times lo ha descritto come uno dei momenti più alti della loro carriera, mentre The Telegraph ha sottolineato la vitalità, ricchezza ed energia del progetto. L'album rappresenta la continuità di una band sempre capace di rinnovarsi, a meno di tre anni dal trionfo di Hackney Diamonds, disco vincitore di un Grammy Award.



Con questa deluxe edition, i Rolling Stones offrono ai fan un nuovo viaggio musicale, dimostrando, ancora una volta, la forza e l'unicità di un gruppo capace di attraversare epoche restando sempre contemporaneo.