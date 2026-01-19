Connect with us

SC01: la supercar elettrica prodotta in Italia arriva nel 2026

Published

Dopo la recente diffusione online di immagini non ufficiali scattate durante i test su strada in Italia, SC01 Europe rompe il silenzio e conferma ufficialmente la produzione e la commercializzazione della SC01 per il mercato europeo. La sportiva elettrica ad alte prestazioni sarà realizzata nel nostro Paese e venduta in una edizione limitata a soli 1.000 esemplari, con arrivo sul mercato a partire dal 2026.

Nata originariamente in Cina come concept car, la SC01 rappresenta l’interpretazione moderna di una sportiva pura, senza compromessi, capace di unire il fascino emozionale delle grandi auto termiche del passato con le potenzialità della propulsione elettrica di nuova generazione. Non si tratta però di un semplice adattamento del progetto iniziale: la versione europea segue un percorso di sviluppo tecnico indipendente, pensato specificamente per le esigenze e le aspettative dei clienti del Vecchio Continente.

Il programma di validazione dei prototipi è iniziato all’inizio del 2025 e oggi si trova nella sua fase conclusiva. Le immagini trapelate nei mesi scorsi, che ritraevano la vettura impegnata nei collaudi sulle strade italiane, hanno acceso l’interesse degli appassionati. Ora arriva la conferma ufficiale: SC01 sarà sviluppata su strada in Italia e prodotta nel nostro Paese, rafforzando il legame con una tradizione motoristica riconosciuta a livello mondiale.

Dal punto di vista prestazionale, i dati già resi noti delineano una vera supercar elettrica. La SC01 promette uno 0–100 km/h in meno di 2,9 secondi, un peso inferiore ai 1.400 kg e una sofisticata trazione integrale, con la particolarità di poter selezionare manualmente, di serie, la sola trazione anteriore o posteriore. Una soluzione che strizza l’occhio ai puristi della guida, offrendo versatilità e coinvolgimento al volante.

Un altro elemento che rende la SC01 ancora più esclusiva è la modalità di accesso all’acquisto. La produzione sarà limitata a 1.000 unità per l’Europa e l’assegnazione avverrà tramite selezione e invito, trasformando ogni esemplare in un oggetto da collezione ancor prima del debutto commerciale.

Al momento, SC01 Europe mantiene il massimo riserbo su specifiche tecniche complete, autonomia, potenza e prezzi. Tuttavia, l’obiettivo dichiarato è chiaro: portare sulle strade europee una sportiva elettrica leggera, estrema e dal forte carattere emozionale, capace di distinguersi nel panorama delle supercar a batteria.

Con produzione in Italia, sviluppo dedicato e numeri limitati, la SC01 si prepara a diventare una delle novità più interessanti del 2026 per gli appassionati di auto sportive elettriche. Un progetto che guarda al futuro senza dimenticare il piacere di guida che ha reso leggendarie le grandi sportive del passato.

