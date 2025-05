Scoote urbano a tre ruote: il nuovo Yamaha TRICITY 125 2025

Nel cuore del traffico urbano, Yamaha propone una soluzione innovativa, efficiente e sicura per i pendolari e i residenti delle città: il nuovo TRICITY 125, uno scooter a tre ruote che unisce stile, tecnologia e praticità. Pensato per chi cerca un mezzo affidabile, accessibile e facile da guidare, anche con patente B, il TRICITY 125 si conferma un alleato ideale per affrontare la giungla urbana con eleganza e agilità.

Il nuovo TRICITY 125 è alimentato da un motore Blue Core EURO5+ da 125 cc, progettato per offrire prestazioni brillanti con consumi ridotti e basse emissioni. Il sistema Start & Stop contribuisce ulteriormente all’efficienza, spegnendo il motore automaticamente durante le soste e riavviandolo istantaneamente alla ripartenza. Questa caratteristica, unita alla tecnologia avanzata di Yamaha, rende lo scooter una scelta ecologica e intelligente per la mobilità urbana quotidiana.

Tra le innovazioni più rilevanti, spicca il sistema di sterzo Leaning Multi-Wheel (LMW), che garantisce una straordinaria stabilità nelle curve e una maneggevolezza naturale, su qualsiasi superficie stradale. Le due ruote anteriori lavorano in sinergia per offrire un’esperienza di guida fluida e rassicurante, rendendo il TRICITY 125 perfetto sia per i neofiti delle due ruote che per i motociclisti esperti.

L’elegante design ispirato al TRICITY 300 rafforza il DNA della famiglia TRICITY, con un frontale più snello, luci full LED dal motivo a “Y” e un gruppo ottico posteriore rinnovato che dona un tocco contemporaneo al veicolo. L’estetica raffinata si accompagna a una funzionalità intelligente: il nuovo display TFT da 4,2 pollici, connesso via Bluetooth all’app MyRide, consente di accedere a navigazione turn by turn, notifiche, musica e previsioni meteo, direttamente dal manubrio.

Il TRICITY 125 è anche un campione di comfort e praticità. L’ampio vano sottosella, i vani portaoggetti e la presa USB-C integrata lo rendono perfetto per chi ha bisogno di un mezzo funzionale per la vita di tutti i giorni. Inoltre, il sistema Smart Key permette l’avvio senza dover estrarre la chiave dalla tasca, una comodità che semplifica ulteriormente ogni spostamento.

Yamaha ha pensato anche a chi desidera personalizzare il proprio scooter: grazie agli Accessori Originali Yamaha e al configuratore online, ogni utente può creare una versione su misura del TRICITY 125, scegliendo colori e componenti in base alle proprie esigenze e preferenze. Il pannello posteriore removibile, ad esempio, semplifica l’installazione di un bauletto, ampliando la capacità di carico in pochi istanti.

Con il TRICITY 125, Yamaha firma una nuova era per la mobilità urbana, offrendo un mezzo elegante, sicuro e connesso che trasforma ogni spostamento in città in un’esperienza più piacevole e funzionale.