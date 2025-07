SEAT Arona Black Edition: l’urban crossover ora accessibile ai neopatentati

SEAT rafforza il proprio legame con le nuove generazioni rendendo ancora più accessibile la mobilità urbana e versatile. A partire da luglio, il marchio spagnolo lancia sul mercato italiano la SEAT Arona Black Edition, una versione esclusiva dell’urban crossover che può essere guidata già dal conseguimento della patente e che, grazie alla formula “SEAT Senza Pensieri”, è ora disponibile a soli 49 euro al mese.

Il modello viene proposto con motore 1.0 EcoTSI da 95 CV, conforme ai limiti di potenza per i neopatentati, posizionandosi come la soluzione ideale per chi desidera un’auto completa, sicura e connessa sin dai primi chilometri su strada. L’Arona Black Edition vanta cerchi in lega da 18” Nuclear Grey, fari anteriori Full LED, vetri posteriori oscurati e vernice metallizzata che esaltano il design esterno, mentre all’interno l’esperienza di guida si arricchisce con SEAT Virtual Cockpit da 10,2”, luce ambiente su console e vano piedi, connettività Full Link compatibile con Android Auto e Apple Car Play e Cruise Control di serie.

La strategia di SEAT si allinea perfettamente con la volontà di offrire ai giovani auto tecnologicamente avanzate a un prezzo accessibile, mantenendo contenuti al top della categoria grazie a una gamma pensata per chi si affaccia al mondo della mobilità in autonomia. Dal dicembre scorso, infatti, tutta la gamma SEAT è guidabile dai neopatentati, con modelli come SEAT Ibiza, Leon e Ateca che rispettano i limiti di potenza imposti dalla normativa.

Con la flessibilità della formula “SEAT Senza Pensieri”, i giovani possono scegliere di guidare la loro Arona Black Edition o un altro modello del brand per due, tre o quattro anni, con la possibilità di decidere se mantenerla, cambiarla o restituirla al termine del contratto, con il valore futuro garantito dell’auto. In questo modo SEAT non solo consolida il legame con i giovani, ma li accompagna in un percorso di mobilità sicura e senza pensieri.

Attualmente, è possibile accedere anche a SEAT Ibiza da 99 euro al mese e SEAT Leon da 119 euro al mese, tutte configurabili con la formula “SEAT Senza Pensieri”, confermando l’impegno del marchio nel garantire un’esperienza di guida accessibile, sicura e tecnologicamente avanzata.