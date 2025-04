SEAT Arona: innovazione sostenibile con componenti derivati dal riso

SEAT Arona si distingue ora per un’importante novità: l’integrazione di componenti creati a partire dall’Oryzite, un materiale rinnovabile derivato dal riso. Questa svolta rende SEAT Arona il primo modello automobilistico a includere parti realizzate con questo innovativo materiale.

Nello specifico, SEAT utilizzerà la lolla di riso, un sottoprodotto della lavorazione del riso, per produrre due componenti del bagagliaio di Arona. Questo processo permette di riutilizzare circa 60 grammi di lolla di riso per ogni vettura, equivalenti a 5 tonnellate annue di questo materiale che altrimenti finirebbe come scarto.

Il progetto, nato nel 2020 dagli Innovation Days di SEAT, S.A., ha visto la collaborazione tra SEAT, Oryzite e SIGIT. Dopo tre anni di ricerca e sviluppo, l’iniziativa si concretizza con l’adozione su tutta la gamma SEAT Arona.

Gerard Suriol, Sviluppo Interni del Centro Tecnico di SEAT S.A., sottolinea i benefici di questa scelta: “In ogni SEAT Arona che esce dalla linea di produzione a partire da oggi verranno utilizzati 60 grammi di lolla di riso (l’equivalente di circa 5 tonnellate all’anno) provenienti dalle risaie del Delta dell’Ebro, riserva della biosfera sulla costa orientale della Spagna”.

L’impiego di Oryzite non solo promuove l’economia circolare e riduce l’uso di derivati del petrolio, ma porta anche vantaggi in termini di efficienza. Infatti, si registra una diminuzione del peso del componente del 5,8% e una riduzione dei costi di produzione fino al 2%.

Oryzite si configura come un materiale rinnovabile che agisce da serbatoio di carbonio, contribuendo alla riduzione delle emissioni e creando un legame tra il settore primario e quello industriale.