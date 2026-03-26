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SEAT e CUPRA avviano la produzione dei sistemi di batterie a Martorell, passo decisivo verso la CUPRA Raval

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SEAT & CUPRA compiono un passo decisivo verso il futuro della mobilità sostenibile avviando l’assemblaggio in serie dei sistemi di batterie nello stabilimento di Martorell. Si tratta di un traguardo strategico che anticipa il debutto della nuova CUPRA Raval, il modello 100% elettrico destinato a segnare una svolta per il marchio.

L’impianto catalano entra così nella fase più avanzata della trasformazione industriale, diventando un punto di riferimento per la produzione di veicoli elettrici in Europa. Come sottolineato dal CEO Markus Haupt, l’avvio della produzione delle batterie rappresenta una tappa cruciale per rendere Martorell uno stabilimento altamente flessibile, capace di gestire modelli elettrici, ibridi e a combustione.

Al centro di questa rivoluzione tecnologica c’è la Unified Cell del Gruppo Volkswagen, una piattaforma globale progettata per garantire scalabilità, efficienza e flessibilità tra diversi marchi e segmenti. Le celle costituiscono il cuore energetico del sistema, mentre l’elettronica di controllo, racchiusa nella cosiddetta E-Box, ne gestisce il funzionamento. Un dettaglio significativo riguarda proprio la produzione di questo componente: avviene interamente nello stabilimento di El Prat, simbolo concreto della riconversione industriale dell’azienda.

La capacità produttiva del nuovo impianto è impressionante. Fino a 1.200 batterie al giorno, pari a circa 300.000 unità all’anno, con una velocità che raggiunge una batteria ogni 45 secondi. Il processo combina automazione avanzata e lavoro altamente specializzato, con oltre 500 addetti coinvolti. L’adozione della tecnologia cell-to-pack consente inoltre di migliorare l’efficienza complessiva del sistema, ottimizzando spazio e prestazioni.

Una volta assemblate, le batterie vengono sottoposte a rigorosi controlli di qualità per garantire sicurezza e affidabilità. Successivamente, attraverso un sistema automatizzato lungo 600 metri, vengono trasferite direttamente alla linea produttiva della CUPRA Raval, assicurando una perfetta integrazione tra produzione e assemblaggio del veicolo.

Non meno rilevante è l’impegno sul fronte della sostenibilità. L’impianto si estende su 64.000 metri quadrati ed è dotato di 11.000 pannelli solari, in grado di coprire circa il 70% del fabbisogno energetico. Un elemento che contribuisce a ridurre in modo significativo l’impatto ambientale del processo produttivo.

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia che mira a trasformare la Penisola Iberica in un hub europeo per l’elettromobilità. Attraverso il progetto Electric Urban Car Family, il Gruppo Volkswagen punta a produrre in Spagna quattro modelli elettrici, rendendo la mobilità elettrica sempre più accessibile su scala continentale.

Il 2026 segna quindi un momento storico per SEAT & CUPRA. Con il lancio della CUPRA Raval, primo modello completamente elettrico prodotto a Martorell, l’azienda entra nella fase finale della sua evoluzione. Un cambiamento profondo che conferma il ruolo del marchio come protagonista nella transizione energetica del settore automotive, con l’obiettivo di guidare l’innovazione e consolidare la competitività europea nel campo delle batterie e dei veicoli elettrici.

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