SEAT e CUPRA inaugurano il Circular Economy Hub per un futuro più sostenibile

SEAT e CUPRA compiono un nuovo passo nella loro strategia di sostenibilità inaugurando il Circular Economy Hub presso le strutture di Zona Franca. Il progetto, che riflette un impegno concreto verso l’economia circolare, nasce dalla trasformazione della storica Officina 7 in un impianto dedicato al recupero e al riutilizzo di parti e componenti dei veicoli. L’iniziativa è già operativa e rappresenta una delle azioni più significative dell’azienda per ridurre gli sprechi e limitare l’impatto ambientale della produzione automobilistica.

Il Circular Economy Hub si propone come un tassello chiave della visione industriale del gruppo, fondata sulla riduzione dell’uso di materie prime e sull’ottimizzazione del ciclo di vita dei componenti. Attraverso processi di rigenerazione e riciclo, l’impianto consentirà di prolungare la vita utile dei materiali, diminuendo di conseguenza la quantità di rifiuti generati dalla catena produttiva e dal parco veicoli in circolazione.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’hub ammonta a 4,85 milioni di euro, a cui si aggiunge un finanziamento di 1,32 milioni di euro ottenuto dal programma PERTE per l’Economia Circolare. Questo sostegno pubblico sottolinea l’importanza strategica dell’iniziativa, in linea con gli obiettivi di sostenibilità fissati a livello europeo e nazionale per il settore automotive.

Con la creazione di questo centro, SEAT e CUPRA rafforzano la loro posizione come protagonisti del cambiamento all’interno del gruppo Volkswagen, puntando su un modello produttivo capace di coniugare innovazione e responsabilità ambientale. L’obiettivo dichiarato è chiaro: ridurre l’impatto ambientale complessivo delle attività industriali e promuovere un uso più efficiente delle risorse.

Questo nuovo hub rappresenta quindi non solo un investimento tecnologico, ma anche un forte messaggio di responsabilità verso il futuro, dimostrando come industria e sostenibilità possano convivere in un modello produttivo moderno e consapevole.