SEAT e CUPRA raggiungono un record storico di vendite nel 2025

Nel 2025 il Gruppo SEAT & CUPRA firma un risultato eccezionale, superando ogni record precedente e confermandosi tra i protagonisti del mercato automobilistico europeo. Nonostante le difficoltà generali del settore, caratterizzate da sfide produttive e incertezze economiche, il marchio con sede a Martorell ha registrato un anno da incorniciare.

Con 586.300 veicoli consegnati, pari a un incremento del 5,1% rispetto al 2024, SEAT & CUPRA tocca il miglior risultato della sua storia. Un traguardo che sottolinea la solidità e la capacità di adattamento del Gruppo in un contesto in continua evoluzione.

Il merito di questa crescita va in gran parte a CUPRA, che si conferma il motore trainante dell’espansione commerciale. Il marchio sportivo ha totalizzato 328.800 consegne, registrando un aumento del 32,5% e superando la soglia del milione di vetture vendute dalla sua nascita. Un risultato che testimonia l’efficacia della strategia di posizionamento premium e la crescente attrattiva del brand presso una clientela giovane e dinamica.

SEAT, dal canto suo, chiude l’anno con 257.400 unità consegnate e consolida la sua presenza nei segmenti più popolari. Il 2025 segna anche l’arrivo delle nuove Ibiza e Arona, due modelli storici che rappresentano l’evoluzione dello stile e della tecnologia del marchio spagnolo. Entrambi incarnano la visione di un’auto accessibile ma moderna, attenta alla sicurezza e all’efficienza.

Un dato di particolare rilievo riguarda la progressione delle motorizzazioni elettrificate, simbolo del nuovo corso del Gruppo verso una mobilità sostenibile. Le versioni ibride plug-in (PHEV) crescono del 69,2%, mentre le elettriche pure (BEV) fanno segnare un +65,9%, dimostrando un’accelerazione significativa nella transizione ecologica.

Sul fronte produttivo, SEAT & CUPRA hanno raggiunto un totale di 584.693 vetture realizzate, un numero di tutto rispetto se si considera la chiusura temporanea della Linea 1 dello stabilimento di Martorell. Il dato conferma la capacità del Gruppo di mantenere elevati volumi di produzione, garantendo allo stesso tempo qualità e innovazione nei processi industriali.

In un mercato in trasformazione, dove la sostenibilità e la tecnologia sono gli elementi chiave della competitività, SEAT & CUPRA continuano a crescere, innovare e ispirare, affermandosi come due pilastri del panorama automobilistico europeo.