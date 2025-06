Sébastien Guigues nuovo Direttore Generale di Renault in Italia

A partire dal 1° luglio 2025, Renault ha deciso di affidare la direzione generale della Marca in Italia e del Paese Renault Group Italia a Sébastien Guigues. Questo nominativo strategico rappresenta una svolta significativa per l’azienda, considerato che l’Italia è il secondo mercato più importante per il Gruppo Renault.

Guigues, che attualmente ricopre il ruolo di Direttore Generale in Spagna, sostituirà Raffaele Fusilli, che ha scelto di lasciare l’azienda per motivi personali. La sua carriera vanta un’esperienza di 24 anni nell’industria automotive, di cui 20 trascorsi all’interno del Gruppo Volkswagen, dove ha occupato posizioni chiave nei settori finanza, vendite e marketing sia in Francia che in Spagna. Durante il suo percorso in Volkswagen, Guigues ha gestito mercati importanti come quello italiano e portoghese dalla sede di SEAT.

Un momento cruciale della sua carriera è stato il periodo dal 2017 al 2021, quando è stato CEO di Seat e Cupra Francia. Nel 2021, ha fatto il suo ingresso in Renault Group assumendo il ruolo di Managing Director delle marche Renault e Alpine in Spagna. La sua leadership ha portato a una crescita significativa dell’attività sul mercato spagnolo, portando la Marca Renault dalla quinta posizione nel 2021 alla leadership nel 2025.

La sua consolidata esperienza e competenza lo rendono un elemento prezioso per Renault Italia, dove avrà la responsabilità di guidare la strategia commerciale e operativa sotto la supervisione di Ivan Segal, Direttore Vendite e Operazioni a livello globale per la Marca Renault.

Guigues ha una solida base educativa con una laurea alla Kedge Business School e un’altra in Business Administration and Management conseguita presso l’Università di Valencia in Spagna. Questi studi, uniti alla sua vasta esperienza, gli consentono di affrontare le sfide del mercato italiano con una visione innovativa e strategica.

Il suo incarico in Italia rappresenta non solo un nuovo inizio per Renault nel paese, ma anche una conferma dell’importanza del mercato italiano nel panorama globale dell’azienda. Come nuova figura di riferimento, Guigues avrà il compito di ampliare ulteriormente la presenza e l’influenza di Renault in Italia, lavorando in sinergia con le peculiarità locali e puntando a consolidare la posizione di mercato già raggiunta.