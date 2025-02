Sergio Agüero al volante della Porsche 99X Electric: dalla leggenda del calcio alla Formula E

Sergio Agüero, ex calciatore professionista e campione olimpico, si prepara a vivere un’esperienza senza precedenti: diventare pilota di Formula E per un giorno. Il fuoriclasse argentino, celebre per i suoi successi con il Manchester City, prenderà il volante della Porsche 99X Electric, un bolide ad alte prestazioni, nell’ambito della serie innovativa “Evo Sessions”. L’iniziativa coinvolge diverse celebrità, offrendo loro l’opportunità di guidare le vetture attuali dei team di Formula E.

Agüero sarà protagonista di un evento speciale su una variante del circuito di Miami Grand Prix il 5 e 6 marzo. Sotto la guida del campione del mondo di Formula E, Pascal Wehrlein, l’ex attaccante verrà addestrato a maneggiare una delle auto da corsa elettriche più avanzate al mondo. La Porsche 99X Electric di ultima generazione, utilizzata da Wehrlein nel campionato del mondo, rappresenta il massimo dell’innovazione tecnologica e dell’efficienza energetica nel motorsport.

“È assolutamente folle: da calciatore a pilota in una delle auto da corsa più veloci del mondo,” ha dichiarato Sergio Agüero con entusiasmo. “Ogni bambino conosce Porsche. Il marchio ha un’eredità iconica, soprattutto nel motorsport. Per questo sono entusiasta di questa opportunità e ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza unica. Voglio imparare il più possibile durante il mio percorso verso Miami e rappresentare al meglio il team.”

La Porsche 99X Electric accelera da 0 a 100 km/h in meno di due secondi e dispone di uno dei sistemi di propulsione elettrica più efficienti al mondo. Circa la metà dell’energia necessaria per una gara viene generata autonomamente dall’auto stessa, grazie al sistema di recupero dell’energia in frenata. Inoltre, il suo software avanzato regola le impostazioni in tempo reale per ogni curva del circuito, massimizzando la performance e l’efficienza.

Florian Modlinger, Direttore Factory Motorsport Formula E di Porsche, ha commentato: “Addestrare un atleta che non proviene dal mondo del motorsport in un tempo così breve è una sfida enorme, sia per noi che per lui. La 99X Electric è una delle migliori auto da corsa elettriche al mondo e richiede rispetto e preparazione meticolosa per essere guidata. Il progetto è un po’ folle, ma anche entusiasmante e innovativo. Non vediamo l’ora di arrivare a Miami e speriamo che l’evento possa conquistare molti nuovi fan per il nostro sport.”

Per affrontare al meglio questa avventura, Agüero sta seguendo un intenso programma di preparazione. L’argentino si sta allenando con vetture sportive Porsche su pista, ricevendo istruzioni dal team ufficiale Porsche eSports e testando le sue abilità nei simulatori avanzati di Porsche Motorsport. La guida e i consigli di Pascal Wehrlein, campione del mondo in carica di Formula E, saranno fondamentali per il suo debutto in pista.