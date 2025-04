Service Plus myHyundai: nascono gli abbonamenti per assistenza a manutenzione ordinaria

Hyundai Italia presenta Service Plus myHyundai, un innovativo programma di abbonamento a servizi di manutenzione specializzata pensato per offrire ai clienti un’esperienza di guida flessibile, dal costo chiaro e senza pensieri.

Ideato secondo la filosofia customer-centric del Brand, Service Plus myHyundai permette infatti ai clienti di accedere a diversi servizi di assistenza e manutenzione ordinaria per il proprio veicolo, presso la Rete Hyundai ufficiale aderente all’iniziativa, attraverso convenienti formule ad abbonamento a canone fisso.

Service Plus myHyundai offre un’esperienza digitale costruita attorno al cliente, che attraverso la pagina web dedicata potrà scoprire i servizi offerti, attivare il proprio abbonamento e selezionare il riparatore autorizzato Hyundai di riferimento. Successivamente, ogni aspetto potrà essere gestito facilmente tramite il portale Service Plus myHyundai: nella propria area riservata il cliente avrà la possibilità in qualunque momento modificare il proprio abbonamento, cambiare riparatore autorizzato, o anche disdire la sottoscrizione.

La sottoscrizione prevede il versamento tramite carta di credito di una quota di attivazione una tantum e un canone fisso mensile.

Service Plus myHyundai inaugura la sua offerta con un’iniziativa dedicata alla gestione degli pneumatici, con due opzioni di abbonamento. Il pacchetto “Base” comprende pulizia, controllo, stoccaggio e promemoria del cambio stagionale con un canone mensile di 8 € e un costo di attivazione di 28 € (IVA inclusa); il pacchetto “Premium” prevede anche l’installazione degli pneumatici in occasione del cambio stagionale (2 volte all’anno) con un canone mensile di 16 € e un costo di attivazione di 36 € (IVA inclusa).

Con l’adesione a Service Plus myHyundai, inoltre, i clienti avranno la possibilità di accedere a un servizio dedicato alla salute della propria famiglia o del proprio amico a quattro zampe. Grazie alla collaborazione con YOLO Tech Insurance, azienda leader nel mercato dell’insurtech, tutti coloro che attivano un pacchetto in abbonamento entro il 30/08/2025 potranno scegliere una tra due Carte Mynet.blue per ottenere consulenza telefonica medica o veterinaria gratuita e tariffe agevolate a prestazioni sanitarie o veterinarie di diverso tipo per 12 mesi dall’attivazione.

Nei prossimi mesi, Service Plus myHyundai amplierà la propria offerta con l’obiettivo di proporre una gamma di servizi ancora più ampia, completa e personalizzabile in grado di rispondere alle diverse esigenze dei clienti nelle fasi successive all’acquisto di un veicolo Hyundai.