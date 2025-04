Shanghai 2025: la prima volta di AUDI

Audi si prepara a un momento storico al Salone di Shanghai 2025 con la presentazione del primo modello di serie del suo nuovo brand per la Cina: l’AUDI E5 Sportback. Questo lancio segna l’introduzione di una nuova generazione di vetture full electric per il mercato cinese, caratterizzate da massima digitalizzazione e connettività all’avanguardia.

Il mercato cinese si conferma leader nella transizione verso la mobilità elettrica e Audi risponde con un’offerta dedicata e innovativa. Oltre all’attesissima AUDI E5 Sportback, la casa dei quattro anelli amplia la sua gamma per il colosso asiatico con altri modelli di rilievo.

Dopo l’anteprima della concept AUDI E a novembre 2024, il Salone di Shanghai 2025 sarà il palcoscenico per il debutto ufficiale dell’AUDI E5 Sportback. Il nome stesso del modello racchiude un significato preciso: la “E” sottolinea la propulsione elettrica, il numero “5” indica il segmento di appartenenza come auto di medie dimensioni, e Sportback è un tributo alla distintiva carrozzeria del design Audi. Sia il brand che la vettura sono pensati per una nuova generazione di clienti asiatici che apprezzano la tecnologia e la digitalizzazione. Il lancio commerciale dell’AUDI E5 Sportback in Cina è previsto per la fine dell’estate del 2025.

Ma le novità Audi non si fermano qui. Al Salone di Shanghai 2025 saranno presentate anche le Audi A6L e-tron, Audi A5L, Audi A5L Sportback e Audi Q5L. In particolare, l’Audi A6L e-tron sarà prodotta nel nuovo sito produttivo di Audi FAW NEV Company a Changchun, un impianto completato alla fine del 2024 e operativo da dicembre dello stesso anno.

Un’unica visione, due Brand: Audi e i suoi partner locali, FAW e SAIC, saranno presenti al Salone di Shanghai 2025 con uno stand congiunto che ospiterà ben 19 modelli. Per la prima volta, i quattro anelli e il nuovo Brand AUDI per la Cina condivideranno lo stesso spazio espositivo. I visitatori dello stand potranno vivere un’esperienza immersiva focalizzata su elettrificazione, performance, trazione quattro, design e tecnologia. Saranno inoltre approfonditi i vantaggi competitivi di Audi, come l’autonomia e la velocità di ricarica dei veicoli elettrici, i sistemi di assistenza alla guida, l’aerodinamica e l’illuminotecnica.

Inoltre, Audi presenterà in anteprima a Shanghai la futura generazione di cockpit “intelligenti”, basati su una nuova architettura elettronica che porterà la personalizzazione dell’interfaccia utente e la connettività a un livello superiore, rispondendo così alle esigenze specifiche della clientela cinese.