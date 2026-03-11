Shazam sbarca su ChatGPT: il riconoscimento musicale arriva nel chatbot

Da oggi Shazam è disponibile su ChatGPT, portando la sua celebre tecnologia di riconoscimento musicale direttamente all’interno della piattaforma. Gli utenti di tutto il mondo possono ora identificare in pochi secondi qualsiasi brano ascoltato durante l’utilizzo del chatbot, semplicemente digitando un prompt come “Shazam, cosa sta suonando?” oppure “Shazam, che canzone è questa?”.

L’app Shazam per ChatGPT introduce un modo immediato e fluido per scoprire la musica senza mai abbandonare la conversazione. Grazie all’integrazione, è possibile visualizzare la copertina del brano riconosciuto e ascoltare un’anteprima direttamente nella chat, rendendo l’esperienza di ricerca musicale più naturale e veloce che mai.

Una volta collegata l’app Shazam a ChatGPT, il riconoscimento parte automaticamente appena si inserisce un prompt con la parola “Shazam”. L’intero processo avviene quasi istantaneamente, confermando la velocità e l’affidabilità della tecnologia che ha reso Shazam una delle applicazioni musicali più utilizzate al mondo.

La novità interessante è che non è necessario avere Shazam installato sul proprio dispositivo. L’integrazione si basa sulla stessa tecnologia di riconoscimento già conosciuta da centinaia di milioni di utenti e ora accessibile direttamente da ChatGPT. Chi invece utilizza anche l’app Shazam sul proprio smartphone potrà salvare i brani scoperti tramite ChatGPT nella propria Libreria Shazam, sincronizzando in modo semplice le nuove scoperte musicali.

L’app è disponibile da oggi in tutto il mondo su iOS, Android e web, ovunque ChatGPT sia accessibile. Questa collaborazione segna un nuovo passo nell’evoluzione dell’esperienza digitale: l’unione tra la potenza dell’intelligenza artificiale conversazionale e la precisione del riconoscimento musicale di Shazam apre la strada a un’esperienza d’ascolto più connessa e immediata.