Škoda Auto chiude il 2025 in forte crescita: oltre 1 milione di consegne e terzo brand in Europa

Il 2025 segna un anno storico per Škoda Auto, che consolida la propria posizione tra i protagonisti del mercato automotive europeo e globale. La Casa boema ha consegnato 1.043.900 veicoli nel mondo, registrando una crescita del +12,7% su base annua e la migliore performance degli ultimi sei anni. Un risultato che proietta Škoda tra i marchi più solidi del settore, grazie a una strategia che unisce elettrificazione, rinnovamento della gamma e internazionalizzazione.

In Europa, mercato chiave per il Brand, Škoda ha raggiunto una vera e propria pietra miliare, diventando per la prima volta il terzo marchio automobilistico più venduto nell’area UE27+4. Le consegne hanno toccato quota 836.200 unità (+9,9%), confermando la capacità del costruttore di crescere anche in uno scenario competitivo e in continua evoluzione.

Uno dei fattori determinanti del successo è l’accelerazione sull’elettrificazione. Nel 2025 le consegne di modelli elettrici a batteria hanno raggiunto 174.900 unità (+119,8%), mentre le ibride plug-in hanno totalizzato 43.800 vetture (+108,6%). In Europa, oltre un quarto delle Škoda consegnate (25,7%) dispone di una presa di ricarica. Numeri che hanno permesso al marchio di posizionarsi al quarto posto tra i produttori di veicoli elettrici più venduti, con una quota del 6,8%.

A trainare questa crescita è soprattutto il nuovo SUV compatto Škoda Elroq, che si è imposto come secondo BEV più venduto in Europa nell’anno di lancio, conquistando il primo posto in mercati strategici come Repubblica Ceca, Danimarca, Paesi Bassi e Slovacchia. Ottimi risultati anche per Enyaq, entrato nella top ten dei modelli elettrici più venduti nel continente.

La Germania resta il primo mercato Škoda con 211.100 consegne (+12,8%), seguita da Repubblica Ceca, Regno Unito, India e Polonia. Parallelamente continua l’espansione internazionale del Brand: in India le vendite sono quasi raddoppiate arrivando a 70.600 unità (+96,1%), mentre la produzione locale è partita anche in Vietnam con i modelli Slavia e Kushaq. Crescita significativa anche in Turchia e Nord Africa, a conferma di una strategia globale sempre più strutturata.

Sul fronte dei modelli, Škoda Octavia si conferma la vettura più venduta del marchio con 190.300 consegne, seguita da Kodiaq (130.400), Kamiq (125.900) e Fabia (119.100). Una gamma che continua a essere apprezzata per equilibrio tra design, tecnologia e rapporto qualità-prezzo.

Anche l’Italia offre segnali positivi. Nel 2025 Škoda ha immatricolato 38.158 vetture, mantenendo i volumi e aumentando la quota di mercato al 2,5%, nuovo record assoluto per il marchio nel nostro Paese nonostante la contrazione generale del settore. I modelli Octavia, Kodiaq, Kamiq, Fabia e Karoq si sono confermati tra i più richiesti, mentre le versioni celebrative 130 Edition di Fabia e Kamiq hanno raccolto quasi il 50% degli ordini dei clienti privati.

Andrea Calcagni, Direttore Škoda Italia, sottolinea come la crescita della market share in un contesto sfidante dimostri la forza del Brand e della rete: “Škoda ha un potenziale ancora inespresso in Italia. Le novità del 2026, con Epiq e Peaq, dimostreranno la nostra capacità di elevare ulteriormente i limiti in termini di design, tecnologia e qualità”.

Guardando al futuro, il 2026 sarà un anno chiave per l’elettrico. Nella prima metà dell’anno arriverà l’Urban Crossover Epiq, seguito dal grande SUV a sette posti Peaq, che permetteranno a Škoda di raddoppiare l’offerta 100% elettrica e rendere la mobilità a batteria sempre più accessibile.