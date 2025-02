Škoda Auto: iniziata la produzione dei nuovi Enyaq ed Enyaq Coupé

Un nuovo passo avanti nella mobilità elettrica: più autonomia, design rinnovato e materiali sostenibili. ŠKODA ha dato il via alla produzione della nuova famiglia Enyaq presso lo stabilimento di Mladá Boleslav, segnando un nuovo capitolo nella sua strategia di elettrificazione. Il modello, già scelto da oltre 250.000 clienti in tutto il mondo, si rinnova con un design più moderno, maggiore efficienza e tecnologie avanzate.

La produzione avviene su una linea altamente innovativa, condivisa con la best-seller Octavia e il nuovo SUV compatto Elroq. Questo rende l’impianto di Mladá Boleslav il primo in Europa del Gruppo Volkswagen a realizzare contemporaneamente veicoli 100% elettrici e modelli con motore a combustione interna. Grazie agli investimenti nelle infrastrutture produttive, ŠKODA può assemblare fino a 300 unità della famiglia Enyaq al giorno. Oltre ai nuovi veicoli elettrici, lo stabilimento produce anche sistemi di batterie, forniti ad altri modelli del Gruppo Volkswagen.

Il nuovo Enyaq adotta il linguaggio di design Modern Solid, che combina robustezza, funzionalità e autenticità. L’aerodinamica migliorata permette di ridurre il coefficiente di resistenza aerodinamica a 0,245 per Enyaq e 0,225 per Enyaq Coupé, garantendo un’autonomia fino a 590 km nel ciclo WLTP. Sono disponibili due dimensioni di batteria e tre opzioni di propulsione, con potenze comprese tra 150 kW e 210 kW. Enyaq 60 ed Enyaq 85 sono dotati di un unico motore elettrico con trazione posteriore, mentre Enyaq 85x aggiunge un secondo motore sull’asse anteriore per ottenere la trazione integrale.

Gli interni offrono un’esperienza ancora più confortevole e tecnologicamente avanzata. L’equipaggiamento di serie è stato ampliato e include sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, sistema di accesso senza chiave KESSY Advanced, climatizzatore a tre zone, Side Assist e Adaptive Cruise Control predittivo. Tra le nuove funzioni digitali spiccano il Remote Park Assist e il Remote Trained Parking, che permettono di gestire la vettura da remoto con maggiore precisione. I clienti possono scegliere tra sei diversi ambienti interni Design Selection, che puntano su materiali innovativi, sostenibili e durevoli.