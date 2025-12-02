Škoda: Elroq raggiunge quota 100.000 unità prodotte

Škoda Auto festeggia un traguardo di grande rilievo nella sua strategia elettrica: 100.000 unità prodotte del nuovo SUV compatto 100% elettrico Elroq dall’avvio della produzione a inizio anno. A celebrare questo successo è un Elroq RS in colore verde Mamba, uscito dalla linea dello stabilimento boemo dove il modello viene assemblato insieme a Enyaq e Octavia.

Questo risultato conferma la capacità del marchio di gestire con rapidità l’evoluzione del mercato. Grazie alla piattaforma MQB e a una linea di produzione altamente flessibile, Škoda può costruire veicoli elettrici e modelli a combustione interna negli stessi spazi, adattandosi in tempo reale alla domanda dei clienti. Una strategia che sta ripagando, come mostrano i numeri di Elroq.

Il nuovo SUV compatto è infatti il primo modello di serie a sfoggiare il linguaggio di design Modern Solid, un’evoluzione stilistica che punta su linee più scolpite, un’identità visiva più forte e un approccio funzionale pensato per distinguersi in un segmento sempre più competitivo. Proprio questo design innovativo ha contribuito a renderlo uno dei protagonisti dell’elettrificazione europea.

Nei primi nove mesi del 2025, Elroq si è classificato secondo tra i BEV più venduti in Europa, confermando un’accoglienza estremamente positiva sia da parte del pubblico sia degli addetti ai lavori. La stampa internazionale ha premiato il modello con riconoscimenti di rilievo, tra cui il prestigioso Red Dot Design Award, mentre in Germania è stato eletto Auto Tedesca dell’Anno 2026. Non solo: Elroq è entrato anche nella short list per il premio Car of the Year 2026, a testimonianza dell’impatto che sta avendo nel panorama automobilistico europeo.

Il traguardo delle 100.000 unità prodotte sottolinea non solo la popolarità crescente del modello, ma anche la forte e costante domanda per i SUV elettrici di Škoda, rappresentati oggi da Elroq e Enyaq. La Casa boema continua così a consolidare la propria posizione nel mercato dei veicoli a batteria, puntando su innovazione, qualità costruttiva e una gamma sempre più competitiva nel cuore del segmento.