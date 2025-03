Škoda Elroq RS: primo teaser e debutto pubblico alla Milano Design Week

ŠKODA svela il primo teaser della sua nuova punta di diamante, il SUV compatto 100% elettrico Elroq RS. Il modello, che rappresenta la versione più potente della gamma Elroq, sarà presentato ufficialmente in anteprima mondiale giovedì 3 aprile 2025 alle ore 10:00 con una diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del brand.

Il teaser offre una prima visione del design innovativo del nuovo ŠKODA Elroq RS. La vettura si distingue per una griglia anteriore Tech-Deck Face in nero lucido, esaltando il look sportivo e futuristico. Inoltre, la gamma cromatica sarà arricchita dalla nuova tonalità verde Mamba, esclusiva delle versioni RS.

Dopo la presentazione digitale, il nuovo SUV sportivo elettrico farà il suo debutto pubblico alla Milano Design Week 2025, in programma dall’8 al 13 aprile. L’evento sarà un’opportunità unica per ammirare da vicino Elroq RS all’interno di un’installazione innovativa ospitata presso il Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC) nel Design District di Porta Venezia. Qui i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva ispirata alla campagna di lancio Be More Elroq, creata da ŠKODA per sottolineare l’identità del nuovo modello.

Con il lancio di Elroq RS, ŠKODA rafforza il proprio impegno nella mobilità elettrica, proseguendo il percorso delineato dal programma Next Level ŠKODA Strategy 2030. L’azienda mira a consolidare la propria posizione tra i cinque brand più diffusi in Europa, ampliando la gamma di veicoli elettrici e innovativi.

Per non perdere la presentazione mondiale, sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di ŠKODA il 3 aprile alle ore 10:00. Maggiori dettagli e aggiornamenti saranno disponibili su ŠKODA Storyboard e sul nuovo canale WhatsApp ufficiale.