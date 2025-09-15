Skoda: Elroq si aggiorna per il 2026

Connect with us

Il 2026 segna un importante passo avanti per la strategia elettrica di Škoda, che amplia e aggiorna la gamma dei suoi SUV a zero emissioni. Con il nuovo Elroq MY26 e il rinnovato Enyaq MY26, la Casa boema rafforza la propria offerta nel mercato italiano, puntando su tecnologia, sicurezza e dotazioni sempre più complete.

Il SUV compatto 100% elettrico Škoda Elroq, già tra i modelli più venduti in Europa, si arricchisce con la nuova variante 85x. Questa versione introduce la batteria da 82 kWh (77 kWh netti) abbinata alla trazione integrale ottenuta grazie a due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 210 kW. La configurazione non solo migliora la stabilità e la trazione su fondi a bassa aderenza, ma offre anche la modalità di guida “traction”, ideale per muoversi su terreni più impegnativi.

Il nuovo Elroq 85x è disponibile anche in versione Sportline e viene proposto in Italia a partire da 46.300 euro, con una dotazione di serie molto completa: ADAS di Livello 2, navigatore satellitare, connettività avanzata, sedili e volante riscaldati, retrocamera, ammortizzatori elettronici e sistema keyless per apertura e avviamento.

La versione d’ingresso, Škoda Elroq 50 MY26, mantiene il prezzo di listino da 34.500 euro, ma arricchisce la sicurezza con l’introduzione del cruise control adattivo predittivo, basato su dati cartografici digitali. Gli interni migliorano grazie alla Design Selection Suite con ventilazione attiva dei sedili e nuove opzioni di rivestimento come la Suite Shell in pelle e pelle sintetica, caratterizzata da tonalità beige con impunture marroni.

Non mancano ulteriori novità tecnologiche come la tech-deck face illuminata (abbinata ai fari Matrix LED) e il portellone elettrico con sistema Easy Close, che chiude automaticamente l’auto se il conducente si allontana con la chiave oltre due metri.

Anche il grande SUV elettrico Škoda Enyaq si aggiorna con il model year 2026. Disponibile in versione SUV e Coupé, riceve la nuova Design Selection L&K Shell, che introduce eleganti combinazioni beige e marrone. Inoltre, per la variante SUV debutta la possibilità di richiedere la verniciatura integrale della carrozzeria, finora esclusiva dei modelli Coupé e Sportline. Quest’ultima rimane comunque di serie per le versioni Coupé e per le Sportline, con paraurti dedicati.

Il sistema Easy Close arriva anche su Enyaq, aumentando praticità e comfort nell’utilizzo quotidiano.

In Italia, la gamma aggiornata si propone con listini competitivi alla luce delle dotazioni incluse: il nuovo Škoda Elroq MY26 parte da 34.500 euro, mentre il Škoda Enyaq MY26 è disponibile da 42.650 euro. Entrambi i modelli possono beneficiare dei nuovi incentivi statali per le auto elettriche, rendendo ancora più conveniente l’acquisto di un SUV a zero emissioni.

Con l’aggiornamento al MY26, Škoda consolida la propria posizione nel mercato europeo dei BEV, un settore in cui Elroq si conferma protagonista assoluto nelle vendite. Al tempo stesso, anche i modelli a motore termico come Octavia e Karoq si aggiornano, con tutte le motorizzazioni ora conformi agli standard Euro 6 Eb.

