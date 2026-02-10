Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Škoda accelera sulla strada dell’elettrificazione e lo fa con un modello destinato a cambiare gli equilibri del segmento B-SUV. Si chiama Škoda Epiq ed è il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che debutterà nella prima metà del 2026 come vettura più accessibile della gamma BEV del marchio boemo. Compatto fuori, spazioso dentro e progettato per la vita reale, Epiq nasce con un obiettivo chiaro: rendere l’auto elettrica una scelta concreta e quotidiana per un pubblico sempre più ampio.

Inserito in una strategia che porterà Škoda a raddoppiare l’offerta full electric entro il 2026, Epiq rappresenta il punto di ingresso nella mobilità elettrica del Brand, con un posizionamento che in molti mercati lo avvicinerà ai prezzi di Kamiq, il City SUV termico di riferimento. Una scelta che amplia la libertà dei clienti, permettendo di scegliere tra motorizzazioni tradizionali ed elettriche senza compromessi su stile, spazio e tecnologia.

Škoda Epiq è il primo modello di serie a interpretare completamente il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid, che unisce robustezza, funzionalità e carattere urbano. Le proporzioni compatte dialogano con superfici pulite e soluzioni aerodinamiche raffinate, capaci di portare il coefficiente di resistenza a un valore di Cx 0,275, particolarmente competitivo nel segmento.

Il frontale è dominato dal nuovo elemento Tech-Deck Face e da una firma luminosa a forma di T, destinata a diventare un segno distintivo dei futuri modelli Škoda. Le prese d’aria attive e le air curtain integrate migliorano l’efficienza nei flussi, mentre il posteriore robusto sottolinea il carattere da SUV urbano. I cerchi aerodinamici, disponibili tra 17 e 19 pollici, completano un insieme che coniuga estetica e funzione.

All’interno, Škoda Epiq interpreta il concetto Modern Solid con un ambiente minimalista, ordinato e accogliente. La plancia a sviluppo orizzontale aumenta la percezione di spazio, supportata da un’illuminazione ambientale a LED e da materiali sostenibili. I rivestimenti dei sedili utilizzano PES 100% riciclato, con diverse Design Selection pensate per unire stile e responsabilità ambientale.

La tecnologia è protagonista: davanti al conducente trova posto un display da 5,3 pollici, mentre al centro spicca lo schermo touch da 13 pollici di serie per infotainment, navigazione e gestione delle funzioni del veicolo. Ma uno dei veri punti di forza è la capacità di carico. Grazie alla nuova piattaforma, Epiq offre un bagagliaio da 475 litri, che diventano 1.344 litri abbattendo i sedili posteriori, uno dei migliori valori della categoria, con quasi 26 litri di vani portaoggetti supplementari e le immancabili soluzioni Simply Clever firmate Škoda.

Škoda Epiq è il primo modello del marchio a nascere sulla piattaforma MEB+ a trazione anteriore, sviluppata per le elettriche compatte. Questa architettura permette di ridurre peso e consumi, massimizzando allo stesso tempo lo spazio a bordo.

La gamma prevede tre livelli di potenza, da 85 kW a 155 kW, con due tipologie di batteria. Le versioni Epiq 35 ed Epiq 40 utilizzano accumulatori LFP da 38,5 kWh, apprezzati per durata e sicurezza, mentre la top di gamma Epiq 55 adotta una batteria NMC da 55 kWh, capace di spingere l’autonomia fino a 430 km WLTP. In corrente continua la ricarica arriva fino a 125 kW, consentendo alla versione più potente di passare dal 10 all’80% in circa 23 minuti, un valore pensato per semplificare l’uso quotidiano anche fuori città.

Con dimensioni compatte simili a Kamiq e una lunghezza di poco superiore ai 4,17 metri, Škoda Epiq nasce per muoversi con agilità nei contesti urbani, senza rinunciare alla stabilità extraurbana. La versione top accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e raggiunge i 160 km/h, mentre i consumi si attestano attorno ai 13 kWh/100 km WLTP, confermando l’attenzione all’efficienza energetica.

L’assetto sfrutta sospensioni anteriori MacPherson e un asse posteriore a trave torsionale ottimizzato per contenere ingombri e pesi, con freni a disco su tutte le ruote e una nuova integrazione meccatronica tra ESC e servofreno.

Dal punto di vista tecnologico, Škoda Epiq porta nel segmento B soluzioni tipiche di categorie superiori. Il sistema Travel Assist 3.0 integra funzioni avanzate di mantenimento corsia, controllo longitudinale e laterale, riconoscimento di semafori e segnali Stop con arresto automatico, oltre ad aggiornamenti online continui per migliorare il comportamento nel traffico reale.

Completano il quadro il sistema Top View con visuale 3D a 360 gradi per le manovre, il nuovo Cross Assist 2.0 per gli incroci ciechi e una dotazione che può arrivare fino a nove airbag, incluso quello centrale tra i sedili anteriori.

Con Epiq, Škoda rafforza la propria presenza nel cuore del mercato europeo dei crossover urbani, affiancando le famiglie Elroq ed Enyaq e inserendosi nella strategia elettrica del Gruppo Volkswagen che comprende modelli come Cupra Raval e le future compatte elettriche del Brand Group Core.