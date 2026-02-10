Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Published

Škoda accelera sulla strada dell’elettrificazione e lo fa con un modello destinato a cambiare gli equilibri del segmento B-SUV. Si chiama Škoda Epiq ed è il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che debutterà nella prima metà del 2026 come vettura più accessibile della gamma BEV del marchio boemo. Compatto fuori, spazioso dentro e progettato per la vita reale, Epiq nasce con un obiettivo chiaro: rendere l’auto elettrica una scelta concreta e quotidiana per un pubblico sempre più ampio.

Inserito in una strategia che porterà Škoda a raddoppiare l’offerta full electric entro il 2026, Epiq rappresenta il punto di ingresso nella mobilità elettrica del Brand, con un posizionamento che in molti mercati lo avvicinerà ai prezzi di Kamiq, il City SUV termico di riferimento. Una scelta che amplia la libertà dei clienti, permettendo di scegliere tra motorizzazioni tradizionali ed elettriche senza compromessi su stile, spazio e tecnologia.

Škoda Epiq è il primo modello di serie a interpretare completamente il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid, che unisce robustezza, funzionalità e carattere urbano. Le proporzioni compatte dialogano con superfici pulite e soluzioni aerodinamiche raffinate, capaci di portare il coefficiente di resistenza a un valore di Cx 0,275, particolarmente competitivo nel segmento.

Il frontale è dominato dal nuovo elemento Tech-Deck Face e da una firma luminosa a forma di T, destinata a diventare un segno distintivo dei futuri modelli Škoda. Le prese d’aria attive e le air curtain integrate migliorano l’efficienza nei flussi, mentre il posteriore robusto sottolinea il carattere da SUV urbano. I cerchi aerodinamici, disponibili tra 17 e 19 pollici, completano un insieme che coniuga estetica e funzione.

All’interno, Škoda Epiq interpreta il concetto Modern Solid con un ambiente minimalista, ordinato e accogliente. La plancia a sviluppo orizzontale aumenta la percezione di spazio, supportata da un’illuminazione ambientale a LED e da materiali sostenibili. I rivestimenti dei sedili utilizzano PES 100% riciclato, con diverse Design Selection pensate per unire stile e responsabilità ambientale.

La tecnologia è protagonista: davanti al conducente trova posto un display da 5,3 pollici, mentre al centro spicca lo schermo touch da 13 pollici di serie per infotainment, navigazione e gestione delle funzioni del veicolo. Ma uno dei veri punti di forza è la capacità di carico. Grazie alla nuova piattaforma, Epiq offre un bagagliaio da 475 litri, che diventano 1.344 litri abbattendo i sedili posteriori, uno dei migliori valori della categoria, con quasi 26 litri di vani portaoggetti supplementari e le immancabili soluzioni Simply Clever firmate Škoda.

Škoda Epiq è il primo modello del marchio a nascere sulla piattaforma MEB+ a trazione anteriore, sviluppata per le elettriche compatte. Questa architettura permette di ridurre peso e consumi, massimizzando allo stesso tempo lo spazio a bordo.

La gamma prevede tre livelli di potenza, da 85 kW a 155 kW, con due tipologie di batteria. Le versioni Epiq 35 ed Epiq 40 utilizzano accumulatori LFP da 38,5 kWh, apprezzati per durata e sicurezza, mentre la top di gamma Epiq 55 adotta una batteria NMC da 55 kWh, capace di spingere l’autonomia fino a 430 km WLTP. In corrente continua la ricarica arriva fino a 125 kW, consentendo alla versione più potente di passare dal 10 all’80% in circa 23 minuti, un valore pensato per semplificare l’uso quotidiano anche fuori città.

Con dimensioni compatte simili a Kamiq e una lunghezza di poco superiore ai 4,17 metri, Škoda Epiq nasce per muoversi con agilità nei contesti urbani, senza rinunciare alla stabilità extraurbana. La versione top accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e raggiunge i 160 km/h, mentre i consumi si attestano attorno ai 13 kWh/100 km WLTP, confermando l’attenzione all’efficienza energetica.

L’assetto sfrutta sospensioni anteriori MacPherson e un asse posteriore a trave torsionale ottimizzato per contenere ingombri e pesi, con freni a disco su tutte le ruote e una nuova integrazione meccatronica tra ESC e servofreno.

Dal punto di vista tecnologico, Škoda Epiq porta nel segmento B soluzioni tipiche di categorie superiori. Il sistema Travel Assist 3.0 integra funzioni avanzate di mantenimento corsia, controllo longitudinale e laterale, riconoscimento di semafori e segnali Stop con arresto automatico, oltre ad aggiornamenti online continui per migliorare il comportamento nel traffico reale.

Completano il quadro il sistema Top View con visuale 3D a 360 gradi per le manovre, il nuovo Cross Assist 2.0 per gli incroci ciechi e una dotazione che può arrivare fino a nove airbag, incluso quello centrale tra i sedili anteriori.

Con Epiq, Škoda rafforza la propria presenza nel cuore del mercato europeo dei crossover urbani, affiancando le famiglie Elroq ed Enyaq e inserendosi nella strategia elettrica del Gruppo Volkswagen che comprende modelli come Cupra Raval e le future compatte elettriche del Brand Group Core.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Moda

Omoda diventa Principal Partner del British Fashion Council per la London Fashion Week 2026

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Spettacolo

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

Spettacolo

I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Spettacolo

GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Senza categoria

Roberto Cacciapaglia firma la colonna sonora del Gran Finale di Milano Cortina 2026

Società

Domani sera a “È sempre Cartabianca”: sicurezza, povertà e il caso Crans-Montana

Motori

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

Motori

JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

Motori

Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Spettacolo

Luciano Ligabue annuncia “La Notte di Certe Notti”: il gran finale del tour nei palasport italiani

Spettacolo

Paola Iezzi conquista Milano con “IEZZ WE CAN!!!”: cinque serate sold out e un nuovo capitolo artistico

Tecnologia

L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

Turismo

Goldengel Suites: il nuovo volto del lusso nel cuore di Caldaro

Moda

Levi’s celebra l’originalità con la nuova campagna globale “Behind Every Original”

Motori

Suzuki svela la nuova Across Plug-In Hybrid: efficienza, potenza e tecnologia in un unico SUV
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

Omoda diventa Principal Partner del British Fashion Council per la London Fashion Week 2026

Il British Fashion Council ha annunciato una nuova, significativa collaborazione: Omoda sarà Principal Partner della London Fashion Week (LFW), in programma dal 19 al...

26 secondi ago

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Un percorso che fonde eredità, design e cultura automobilistica accompagna la Honda NSX Tribute by Italdesign dalle strade del Giappone fino alla sua première...

44 minuti ago

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

In un mondo sempre più orientato verso la riduzione delle emissioni di carbonio e la tutela della biodiversità, la sostenibilità è diventata un fattore...

16 ore ago

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Fiat celebra l’arrivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con una nuova campagna dal tono ironico e brillante: “Piero Chiambretti sulla...

18 ore ago