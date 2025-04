Škoda: il nuovo Enyaq entra nell’era Modern Solid

Škoda Auto sta proseguendo con determinazione la sua strategia di elettrificazione con l’introduzione della nuova famiglia Enyaq, una delle linee di modelli completamente elettrici di maggiore successo in Europa. Con un design rinnovato e funzionalità all’avanguardia, il nuovo Škoda Enyaq e il Škoda Enyaq Coupé aggiornano il loro linguaggio visivo, mantenendo il fascino e l’efficienza che li hanno resi famosi.

Il nuovo Enyaq si distingue per il suo design lineare e moderno, che esprime il concetto di Modern Solid. La parte anteriore del veicolo è caratterizzata dalla Tech-Deck Face in nero lucido, che nasconde sensori come il sistema radar e la telecamera frontale. Inoltre, il lettering Škoda sostituisce il logo sul cofano, rifinito in Unique Dark Chrome, creando un aspetto elegante e distintivo. Un’altra novità è la Light Band che collega visivamente i fari a fascio LED Matrix, con una nuova interpretazione del volto notturno a “quattro occhi”, tipico dei SUV Škoda.

I fari a LED Matrix, disponibili con il pacchetto Advanced opzionale, offrono un’animazione speciale durante l’accensione e lo spegnimento, mentre i fanali posteriori riprendono la forma a C, con indicatori animati che aggiungono un tocco di eleganza al design.

Grazie a miglioramenti significativi nell’aerodinamica, il nuovo Enyaq offre una maggiore autonomia rispetto alla versione precedente. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è stato ridotto a 0,245 per il modello standard e 0,225 per il Enyaq Coupé, rendendolo il modello più aerodinamico della gamma Škoda. Questi aggiornamenti si traducono in un’autonomia WLTP migliorata, passando da 569 km a 582 km per la versione Enyaq 85 e da 581 km a 591 km per l’Enyaq Coupé 85.

La nuova famiglia Enyaq è disponibile con due dimensioni di batteria e tre opzioni di propulsione, con potenze che vanno da 150 kW a 210 kW. Il Enyaq 85x, con trazione integrale, è perfetto per i viaggi lunghi, con un’autonomia che supera i 590 km. Inoltre, grazie alla velocità di ricarica rapida di 175 kW, è possibile ricaricare dal 10 all’80% in soli 28 minuti.

All’interno, il nuovo Škoda Enyaq si distingue per un design senza tempo e una grande attenzione alla sostenibilità. Le nuove Design Selection offrono una varietà di opzioni che riflettono l’impegno del marchio per l’ambiente. Ad esempio, la Design Selection Lodge è realizzata con materiali innovativi come il TechnoFil, che contiene il 75% di ECONYL®, un materiale riciclato da reti da pesca dismesse e altri scarti tessili.

Altre opzioni di design includono il Design Selection Lounge, con sedili in microfibra e pelle artificiale, e il più elegante Design Selection Suite, che presenta una combinazione di pelle nera e finta pelle con cuciture marroni. La Design Selection Sportline si caratterizza invece per un aspetto più sportivo, con sedili in pelle scamosciata ed ecopelle e cuciture a contrasto.

La tecnologia è un altro punto di forza del nuovo Enyaq. Il Digital Cockpit da 5 pollici è di serie, così come il display centrale da 13 pollici, che permette un controllo intuitivo delle funzionalità di infotainment. L’opzione head-up display con realtà aumentata e il CANTON Sound System sono disponibili come parte del pacchetto Advanced.

Per quanto riguarda il comfort, il nuovo Enyaq offre interni spaziosi e ben progettati, con una capacità di bagagliaio che va da 585 a 1.710 litri per il modello standard e da 570 a 1.610 litri per il Coupé. Il veicolo è dotato di numerose funzioni Simply Clever, tra cui un QR code nel bagagliaio, ombrelli eco-sostenibili nel vano portiera e porte USB-C a ricarica rapida.

Una delle principali novità della nuova famiglia Enyaq è la ricarica bidirezionale, che permette alla batteria del veicolo di fungere da unità di accumulo energetico per la casa. Questa funzionalità è disponibile solo per le versioni con batteria 85 e 85x, ma rappresenta un importante passo avanti verso l’integrazione dei veicoli elettrici nella vita quotidiana.

Il nuovo Škoda Enyaq è disponibile in Italia a partire da 42.650 euro. Con una combinazione di design elegante, tecnologia avanzata e sostenibilità, il nuovo Enyaq è pronto a ridefinire il futuro dell’elettrificazione nel mondo dei SUV elettrici.