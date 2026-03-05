Škoda Italia è Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana

Škoda Italia rafforza il proprio legame con il mondo delle due ruote diventando Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Questo importante accordo segna un ritorno alle origini per il marchio, che fin dalla sua fondazione nel 1895 ha avuto nel ciclismo un elemento centrale della propria storia e identità.

Il progetto è stato fortemente voluto da Škoda Italia per tornare a essere protagonista nel mondo del ciclismo a cui il brand è legato dal momento della fondazione nel 1895. Con questa partnership, Škoda riafferma il proprio impegno nei confronti di uno sport che ne rappresenta i valori di passione, performance e innovazione.

Uno degli aspetti più visibili dell’accordo sarà la presenza del logo Škoda sulle divise di gara delle atlete e degli atleti delle squadre Nazionali impegnate nelle diverse discipline ciclistiche. Un segno di riconoscimento che consolida il legame fra il brand e la Federazione, testimoniando la volontà di sostenere concretamente i protagonisti italiani del ciclismo.

Inoltre, Škoda Italia metterà a disposizione della FCI una flotta di automobili per supportare il lavoro di tecnici e dirigenti lungo i tracciati di gara. Questi veicoli saranno utilizzati nelle attività ufficiali e nelle competizioni nazionali e internazionali, garantendo affidabilità e supporto logistico alle squadre impegnate.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia del marchio volta a valorizzare il legame storico con il ciclismo e a promuovere una mobilità intelligente e sostenibile. Per Škoda, infatti, la bicicletta non rappresenta soltanto una tradizione aziendale ma anche una visione del futuro, in cui le forme di spostamento convivono in armonia con l’ambiente e con le esigenze delle persone.

Con questo nuovo capitolo, Škoda Italia rinnova la sua missione di essere accanto agli sportivi e agli appassionati, proseguendo un viaggio iniziato quasi 130 anni fa tra passione, tecnologia e amore per la strada.