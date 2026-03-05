Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Škoda Italia è Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana

Published

Škoda Italia rafforza il proprio legame con il mondo delle due ruote diventando Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Questo importante accordo segna un ritorno alle origini per il marchio, che fin dalla sua fondazione nel 1895 ha avuto nel ciclismo un elemento centrale della propria storia e identità.

Il progetto è stato fortemente voluto da Škoda Italia per tornare a essere protagonista nel mondo del ciclismo a cui il brand è legato dal momento della fondazione nel 1895. Con questa partnership, Škoda riafferma il proprio impegno nei confronti di uno sport che ne rappresenta i valori di passione, performance e innovazione.

Uno degli aspetti più visibili dell’accordo sarà la presenza del logo Škoda sulle divise di gara delle atlete e degli atleti delle squadre Nazionali impegnate nelle diverse discipline ciclistiche. Un segno di riconoscimento che consolida il legame fra il brand e la Federazione, testimoniando la volontà di sostenere concretamente i protagonisti italiani del ciclismo.

Inoltre, Škoda Italia metterà a disposizione della FCI una flotta di automobili per supportare il lavoro di tecnici e dirigenti lungo i tracciati di gara. Questi veicoli saranno utilizzati nelle attività ufficiali e nelle competizioni nazionali e internazionali, garantendo affidabilità e supporto logistico alle squadre impegnate.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia del marchio volta a valorizzare il legame storico con il ciclismo e a promuovere una mobilità intelligente e sostenibile. Per Škoda, infatti, la bicicletta non rappresenta soltanto una tradizione aziendale ma anche una visione del futuro, in cui le forme di spostamento convivono in armonia con l’ambiente e con le esigenze delle persone.

Con questo nuovo capitolo, Škoda Italia rinnova la sua missione di essere accanto agli sportivi e agli appassionati, proseguendo un viaggio iniziato quasi 130 anni fa tra passione, tecnologia e amore per la strada.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Motori

Škoda Italia è Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: “Poesie Clandestine”, il primo album insieme da domani negli store

Giochi

Pokémon Pokopia è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Motori

Toyota rinnova il suo impegno per il sociale ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics

Moda

arena presenta la collezione SS26: stile, performance e sostenibilità per i fitness swimmers

Motori

Microlino e Valcastello Polo Club celebrano l’eleganza dello Snow Polo

Spettacolo

GIORGIA MALERBA: online il videoclip di “5 MINUTI”

Motori

Dacia STRIKER: il nuovo crossover che rompe le regole

Spettacolo

com stampa/ PATTY PRAVO esce domani il nuovo album “Opera”

Motori

Aprilia SR GT 400: al via il prebooking online

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

Motori

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica

Senza categoria

ADRIANA: “PRESA BENE” fuori il 20 marzo

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Motori

Yamaha presenta la “You Selected Occasion Week”: usato certificato e finanziamenti dedicati

Motori

La nuova SEAT Ibiza debutta da 16.000€: più valore, qualità e tecnologia

Moda

OKKIA CLUB: la nuova collezione di occhiali dal design audace e contemporaneo

Spettacolo

MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Toyota rinnova il suo impegno per il sociale ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics

Toyota Italia ha annunciato il rinnovo del proprio sostegno ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics, confermando così la volontà del gruppo di continuare...

1 ora ago

Moda

arena presenta la collezione SS26: stile, performance e sostenibilità per i fitness swimmers

C’è una nuova generazione di nuotatori che non punta al podio ma al benessere. Sono i fitness swimmers, uomini e donne che scelgono l’acqua...

1 ora ago

Motori

Microlino e Valcastello Polo Club celebrano l’eleganza dello Snow Polo

In occasione del Valcastello Snow Polo Showcase, andato in scena il 28 febbraio, le montagne innevate hanno accolto un incontro d’eccezione tra sport, eleganza...

1 ora ago

Motori

Dacia STRIKER: il nuovo crossover che rompe le regole

Dacia svela ufficialmente il nome del suo prossimo crossover: STRIKER. Un appellativo che, come sottolinea il marchio, si distingue per essere potente, inequivocabilmente Dacia...

2 ore ago