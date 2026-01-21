Connect with us

Škoda Kamiq debutta nelle versioni Your Way e Be More: stile, tecnologia e vantaggi per i clienti italiani

Il Škoda Kamiq 2026 rafforza la sua presenza sul mercato italiano con l’introduzione delle nuove versioni Your Way e Be More, allestimenti sviluppati direttamente da Škoda Italia ascoltando i gusti e le esigenze dei clienti del nostro Paese. Il City SUV boemo, già tra i modelli più apprezzati del segmento, punta così a consolidare il proprio successo grazie a una combinazione vincente di design, comfort, connettività e vantaggio economico.

Il Kamiq è da tempo sinonimo di praticità, spazio sorprendente in rapporto alle dimensioni e dotazioni complete. Nel 2026 questi valori vengono esaltati da una gamma che, accanto alle versioni Selection e alla sportiva Monte Carlo, introduce due anime inedite ispirate al posizionamento di brand “Let’s Explore”, che invita a vivere l’auto come compagna di scoperta e libertà quotidiana.

A sostenere il lancio, Škoda Kamiq è protagonista della comunicazione TV, radio e digital, sulle note di “I like to move it”, un richiamo diretto alla sua agilità in città e al comfort anche nei viaggi fuori porta. L’abitabilità da categoria superiore e la facilità di guida sono infatti tra i punti di forza che hanno decretato il successo del modello in Italia.

La nuova Škoda Kamiq Your Way si distingue per i cerchi in lega da 17 pollici, disponibili in finitura argento o brunita, e per i lettering neri sul portellone. Rispetto alla base Selection, la dotazione di serie cresce in modo significativo includendo climatizzatore automatico bi-zona, vernice metallizzata, Android Auto e Apple CarPlay wireless e ben quattro porte USB-C da 45W per la ricarica rapida dei dispositivi. Un pacchetto pensato per chi cerca tecnologia e comfort senza compromessi.

Più grintosa nell’immagine è la Škoda Kamiq Be More, riconoscibile per la calandra e le calotte degli specchi in nero lucido, il tetto nero a contrasto e la vetratura posteriore oscurata, che crea un look dinamico ed elegante. I cerchi in lega da 17” hanno un design specifico, mentre la dotazione alza ulteriormente l’asticella della connettività con i servizi Care Connect, che permettono l’accesso remoto alla vettura tramite app, oltre a retrocamera e sensori di parcheggio anteriori per una maggiore sicurezza nelle manovre urbane.

Entrambe le versioni sono disponibili su tutta la gamma motori di Kamiq, che comprende il 1.0 TSI da 95 CV, il 1.0 TSI da 115 CV anche con cambio DSG e il brillante 1.5 TSI Evo2 da 150 CV, proposto sia con trasmissione manuale sia automatica DSG. Una scelta ampia che consente di adattare il City SUV alle diverse esigenze di utilizzo, dalla mobilità urbana ai viaggi più lunghi.

Sul fronte commerciale, Škoda Kamiq 2026 punta forte sulla convenienza. Per il mese di gennaio, con il supporto delle concessionarie aderenti, la versione 1.0 TSI 95 CV Your Way è proposta a partire da 199 euro al mese, con anticipo zero, TAN 0% e TAEG 0,96%, per vetture in pronta consegna e formula Clever Value a valore futuro garantito. Dopo 36 mesi il cliente può scegliere se restituire, sostituire o rifinanziare l’auto, rendendo l’accesso al nuovo Kamiq ancora più flessibile.

Con le nuove Your Way e Be More, il Škoda Kamiq 2026 si conferma uno dei protagonisti del segmento City SUV in Italia, capace di unire stile personalizzato, tecnologia evoluta, comfort di livello superiore e un’offerta economica competitiva. Un modello pensato per chi vuole muoversi ogni giorno con praticità, ma senza rinunciare a carattere e contenuti premium.

