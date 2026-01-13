Škoda svela il nome della sua nuova ammiraglia elettrica a sette posti: si chiamerà Peaq

Škoda compie un nuovo passo nel suo percorso di elettrificazione annunciando il nome della prossima ammiraglia a emissioni zero. Il futuro modello 100% elettrico a sette posti si chiamerà Peaq, un nome che, secondo il marchio boemo, rappresenta perfettamente la sua posizione di vertice all’interno della gamma.

“Il nome scelto per il futuro modello 100% elettrico a 7 posti evidenzia la posizione di vertice nella gamma Škoda”, si legge nella comunicazione ufficiale. Con il nuovo Peaq, Škoda intende consolidare il suo ruolo nel segmento dei grandi SUV elettrici, unendo tecnologia, comfort e versatilità per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne e degli amanti dell’outdoor.

Škoda Peaq sarà la nuova ammiraglia del marchio e punterà su un design moderno e funzionale, pensato per ospitare comodamente fino a sette passeggeri. Il modello porterà su strada molte delle idee e dei principi stilistici già visti nel concept Vision 7S, il prototipo che ha anticipato la direzione del design e della filosofia del brand per i prossimi anni.

Il Peaq segnerà un passo strategico importante nel piano di elettrificazione di Škoda, mirando a offrire un veicolo che unisca la praticità e l’affidabilità tipiche del marchio con un’anima innovativa e sostenibile. La scelta di un SUV a sette posti completamente elettrico mette in evidenza l’ambizione di Škoda di ampliare la propria offerta a un pubblico sempre più ampio, attento non solo alle prestazioni ma anche all’impatto ambientale.

Con Peaq, Škoda punta al cuore del mercato dei grandi veicoli familiari elettrici, proponendo un’auto capace di conciliare spazi generosi, autonomia, comfort di bordo e un design che guarda al futuro. Atteso come l’apice della gamma elettrica, rappresenterà la sintesi tra funzionalità, eleganza e sostenibilità.

Non sono stati ancora rivelati ulteriori dettagli tecnici o le date di lancio, ma il nome Peaq è già sinonimo di un nuovo capitolo per il marchio ceco. Un capitolo che promette di spingere Škoda verso nuove vette, proprio come suggerisce il significato evocativo del suo nome.