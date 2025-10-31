Connect with us

Motori

Škoda trionfa nei primi nove mesi del 2025 con consegne e profitti in aumento

Published

Nel corso dei primi nove mesi del 2025, Škoda ha registrato un impressionante incremento nelle consegne, nei ricavi e nei profitti, a conferma della sua posizione di rilievo nel panorama automobilistico europeo. Con un totale di 765.700 consegne effettuate, l’azienda ha segnato un aumento del 14,1% rispetto all’anno precedente, consolidando la sua posizione come il terzo brand automobilistico più venduto in Europa.

Dati finanziari solidi e modelli di business efficienti hanno caratterizzato questo periodo, con ricavi che hanno raggiunto i € 22,344 miliardi, segnando un incremento del 9,5%. L’utile operativo ha toccato i € 1,790 miliardi, con una crescita del 5,4%, nonostante un leggero calo del flusso di cassa netto che si attesta a € 1,934 miliardi, ridotto del 2,8%. In termini di redditività, Škoda Auto ha mantenuto un margine di utile sulle vendite all’8,0%, confermando la solidità del suo modello di business ed evidenziando la sua capacità di restare uno dei brand più redditizi nel panorama automobilistico europeo.

Un altro punto di forza di Škoda Auto è l’accelerazione verso l’elettrificazione. Nei primi nove mesi del 2025, l’azienda ha consegnato 150.700 veicoli elettrificati in tutto il mondo. La quota combinata di veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli ibridi plug-in (PHEV) in Europa è passata al 24,1%, quasi raddoppiando rispetto al 11,1% dell’anno precedente. I modelli Elroq ed Enyaq si sono distinti, classificandosi rispettivamente al terzo e al sesto posto tra i BEV in Europa.

Sul mercato italiano, Škoda ha registrato una performance solida con 28.654 vetture immatricolate nei primi nove mesi, segnando un aumento del 2,2%. Ma è sul mercato indiano che l’azienda ha raggiunto un vero e proprio exploit, stabilendo un record di consegne con 49.400 veicoli, in crescita del 106,1%, grazie a un’elevata domanda per modelli prodotti localmente.

Questi risultati eccezionali sottolineano la capacità di Škoda Auto di adattarsi alle nuove sfide del mercato automobilistico globale, evidenziando un impegno costante nell’espansione internazionale e nell’evoluzione del portafoglio di prodotti, rispondendo alle crescenti esigenze dei clienti in tutto il mondo.

