Sky TG24 Territori debutta a Napoli: incontri e approfondimenti dal Palazzo dell'Immacolatella

Sky TG24 inaugura Territori, un nuovo format di incontri, storie e attualità dedicato al racconto dell'Italia che cambia, con la prima tappa martedì 29 settembre a Napoli, nella cornice storica del Palazzo dell'Immacolatella.

L'appuntamento, trasmesso in diretta dalle 9.30 sui canali tv e digital di Sky TG24, vedrà la partecipazione di alcuni protagonisti di spicco della politica, dell'economia e della cultura italiana. Tra gli ospiti figurano Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione. Insieme a loro, interverranno il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento Protezione Civile, così come esponenti dei media e dell'economia quali Vincenzo Di Vincenzo, direttore de Il Mattino, Agnese Pini, Direttrice di Quotidiano Nazionale, e Marcella Panucci, Economista Università Luiss.

Durante l'evento saranno protagoniste l'informazione e la riflessione sui grandi temi del presente: politica, conflitti, economia, innovazione, cultura e sport. Ospiti e conduttori cercheranno strategie e soluzioni per il futuro, senza mai perdere di vista l'attualità del giorno. Nel programma sono previsti gli approfondimenti di Sky TG24 Start, Business, Timeline, Economia e Wow, offrendo una copertura completa sulle sfide che attendono il Paese.

Oltre agli esponenti istituzionali, parteciperanno anche personalità del mondo imprenditoriale e sociale come Max Sirena, Skipper di Luna Rossa, Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, Leonardo Massa, Vicepresidente Southern Europe MSC, Tommaso Dragotto, Presidente Sicily By Car, Alessandro Marinella, General Manager di Marinella e Matteo Lancini, psicoterapeuta de Il Minotauro. L'obiettivo è analizzare i principali cambiamenti della società italiana e immaginare insieme nuove opportunità.

Sky TG24 consolida così il suo impegno nel racconto dell'attualità, con oltre 7.000 ore di diretta l'anno, di cui la metà dedicate agli approfondimenti. Il sistema informativo multimediale della rete, supportato da milioni di utenti sulle piattaforme social, garantisce una narrazione moderna e interattiva, capace di coinvolgere il pubblico anche grazie a format innovativi e linguaggi contemporanei. Territori rappresenta quindi un ulteriore passo avanti nella missione di Sky TG24 di informare e dialogare con il Paese.

Dopo questa prima tappa a Napoli, il viaggio di Sky TG24 Territori continuerà in altre città italiane, per raccontare dal vivo le realtà e le sfide della Penisola.