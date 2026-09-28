Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera: unica, irripetibile, svelata al Museo Alfa Romeo

Alfa Romeo ha presentato oggi al Museo Alfa Romeo di Arese una delle versioni più esclusive della sua supercar, la 33 Stradale Perla Nera. Un esemplare unico, commissionato da un collezionista appassionato e profondo conoscitore del mondo automotive, che si distingue come l'unica vettura della serie limitata a portare il nome Perla Nera, espressamente scelto e registrato dal suo proprietario.



Questa 33 Stradale colpisce subito per la carrozzeria totalmente in carbonio a vista con finitura opaca, ottenuta attraverso una particolare disposizione delle fibre studiata per esaltare le forme, le simmetrie e i volumi della vettura. Ogni dettaglio stilistico riflette una ricerca minuziosa dell'eccellenza artigianale e il dialogo continuo tra il cliente e il Centro Stile Alfa Romeo.



L'effetto full black si estende dagli esterni all'abitacolo, grazie a rivestimenti in Alcantara nera, elementi in carbonio e contenuti sviluppati ad hoc, tra cui sedile e poggiatesta ridisegnati, un selettore Alfa personalizzato con le iniziali del proprietario e un set esclusivo di valigie in Alcantara nera con badge numerato.



La realizzazione sartoriale si ritrova in ogni aspetto, dalla stesura manuale delle fibre di carbonio a una cura quasi maniacale dei dettagli. La particolare trama a lisca di pesce che accompagna la vettura dal cofano al posteriore diventa motivo grafico distintivo, mentre la scelta di eliminare i loghi esterni, fatta eccezione per quelli del Brand, valorizza la continuità delle superfici e lascia che sia la trama stessa del carbonio a dominare la scena.



Nell'abitacolo, lo stile si mantiene coerente e raffinato: elementi in carbonio e rivestimenti in Alcantara creano un ambiente sofisticato e avvolgente, dal tono cromatico unico. Il sedile sportivo è stato sviluppato su misura per il proprietario, così come la selleria a cannelloni che trova continuità sui pannelli porta e brancardi. Il nome Perla Nera ritorna inciso su diversi dettagli interni, sottolineando l'assoluta unicità dell'auto.



Sotto il cofano anteriore, la 33 Stradale Perla Nera monta un V6 biturbo da 3.0 litri, in grado di erogare più di 630 CV, abbinato a un cambio DCT a 8 rapporti e alla trazione posteriore. I dati tecnici parlano di una velocità massima di 333 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Il telaio ad H in alluminio e la monoscocca in fibra di carbonio garantiscono leggerezza, rigidità e piacere di guida ai massimi livelli.



Il progetto 33 Stradale nasce dalla Bottega Alfa Romeo, atelier d'eccellenza del programma BOTTEGAFUORISERIE dedicato alle creazioni più esclusive di Alfa Romeo e Maserati. La Perla Nera è la dimostrazione di come la visione di un cliente possa incontrare il savoir-faire, la passione e la capacità manifatturiera del marchio. Perla Nera rappresenta perfettamente l'ambizione di Bottega: trasformare il desiderio del cliente in qualcosa di esclusivo e irripetibile. È anche la dimostrazione concreta di quanto BOTTEGAFUORISERIE sia oggi una realtà unica e distintiva all'interno del Gruppo Stellantis, ha dichiarato Cristiano Fiorio, General Manager di BOTTEGAFUORISERIE.



L'Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera sarà esposta al Museo Alfa Romeo fino al 18 ottobre, unica tra trentatré esemplari prodotti, capace di trascendere il concetto di personalizzazione e diventare vera opera d'arte automobilistica. Un capolavoro irripetibile, nato per non essere mai replicato.